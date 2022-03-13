Лыжное двоеборье. Риибер и Вествол Хансен победили в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22

Норвежцы Ярл Магнус Риибер и Гида Вествол Хансен победили в общем зачете Кубка мира по лыжному двоеборью в сезоне-2021/22.
Риибер стал обладателем Кубка мира в четвертый раз в карьере.
Лыжное двоеборье
Кубок мира
Общий зачет
Мужчины
1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 1383
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 1362
3. Винценц Гайгер (Германия) – 979
4. Йорген Гробак (Норвегия) – 783
5. Кристьян Илвес (Эстония) – 627
6. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 618
Женщины
1. Гида Вествол Хансен (Норвегия) – 700
2. Ида Марие Хаген (Норвегия) – 411
3. Эма Волавшек (Словения) – 387
4. Анджу Накамура (Япония) – 364
5. Анника Сифф (Италия) – 338
6. Марте Лейнан Лунд (Норвегия) – 290