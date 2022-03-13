Лыжное двоеборье. Риибер и Вествол Хансен победили в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22

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Норвежцы Ярл Магнус Риибер и Гида Вествол Хансен победили в общем зачете Кубка мира по лыжному двоеборью в сезоне-2021/22. 

Риибер стал обладателем Кубка мира в четвертый раз в карьере.

Лыжное двоеборье

Кубок мира

Общий зачет 

Мужчины

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 1383

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 1362

3. Винценц Гайгер (Германия) – 979

4. Йорген Гробак (Норвегия) – 783

5. Кристьян Илвес (Эстония) – 627

6. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 618

Женщины

1. Гида Вествол Хансен (Норвегия) – 700

2. Ида Марие Хаген (Норвегия) – 411

3. Эма Волавшек (Словения) – 387

4. Анджу Накамура (Япония) – 364

5. Анника Сифф (Италия) – 338

6. Марте Лейнан Лунд (Норвегия) – 290

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