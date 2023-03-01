Степанова об отказе от общения с журналистами: «Репортеры – не селебрити и на них не тянут. Вот на интервью с Дудем* время я всегда найду»

Лыжница Вероника Степанова объяснила, почему отказывается общаться с журналистами.

Степанова не стала общаться с журналистами (кроме сотрудников «Матч ТВ») после победы в гонке с раздельного старта на «Чемпионских высотах».

«Отказавшись вчера отвечать на вопросы пишущих журналистов после выигранной гонки не строила иллюзий относительно их реакций. Я уточняю – не отказалась, а попросила прислать их в письменном виде. Да, чтобы сидя в теплой комнате решить – интересно мне на них отвечать или нет. А не на морозе, ветре и сразу после гонки.

Но удобство не главное. Я откровенно считаю формат взаимоотношения между нашей спортивной прессой и атлетами безнадежно устарел. Не имею права судить о всем спорте, но опыта общения с журналистами за последние пару лет у меня накопилось немало.

Я понимаю, почему люди мерзнут для телевидения. Во-первых, в эфире меня увидят больше людей, чем прочитав спортивное издание. Не индивидуально, а вместе взятые. На спортивные сайты, я так понимаю, печатных изданий не осталось, да. Приходит очень скромное количество людей. Не миллионы, которые смотрят телевизор.

Во-вторых, на появление по телевизору настаивают мои спонсоры. Спонсорам абсолютно все равно, появится ли интервью со мной в какой-то газете или на сайте. Им это ничего не дает. Не дает это ничего и мне, как я убедилась. Вопросы стандартные, повторяющиеся и скучные.

Сами репортеры, задающие, скажем так, не селебрити и на них не тянут. Как я это измеряю? В наше время популярность легко измерять количество подписчиков в соцсетях. У них всех месте взятых подписчиков меньше, чем у или, скажем, у . Время для интервью с которыми я всегда найду. И совершенно не обязательно разделять взгляды, когда я вижу успешного в своем деле человека.

Полтора-два года назад я была готова тратить время на подобные интервью. За это время, ребята, мир изменился, представляете? И я изменилась. А вопросы остались теми же. Это разочаровывает.

Никак не могу понять, почему репортажи «Матч ТВ» и норвежского TV2 так похожи. Везде ясно выраженный угол развлекательности. И мне это нравится и публике, видимо, тоже. Не зря же видео так похожи. Норвежцы приводят Нортуга и Йохауг в качестве комментаторов, «Матч ТВ» – Легкова и Панжинского. Все-таки телевидение – оно и в Африке телевидение.

Социальная ответственность? Моя ответственность в том, чтобы встретиться с юными лыжниками и просто фанатами после соревнований. Я лучше с ними проведу это время.

Все это не значит, что я отказываюсь общаться с пишущими репортерами в принципе. Но я настаиваю на том, что этот процесс должен быть серьезно изменен. И он должен пойти в ногу со временем. Станьте нужными, полезными спортсменам. И кратно увеличьте аудиторию – как свою собственную, так и своих изданий. Пока же все отстало и выглядит весьма печально», – сказала Степанова.

* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.