Степанова об отказе от общения с журналистами: «Репортеры – не селебрити и на них не тянут. Вот на интервью с Дудем* время я всегда найду»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Юрий Дудь Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова объяснила, почему отказывается общаться с журналистами.

Степанова не стала общаться с журналистами (кроме сотрудников «Матч ТВ») после победы в гонке с раздельного старта на «Чемпионских высотах».

«Отказавшись вчера отвечать на вопросы пишущих журналистов после выигранной гонки не строила иллюзий относительно их реакций. Я уточняю – не отказалась, а попросила прислать их в письменном виде. Да, чтобы сидя в теплой комнате решить – интересно мне на них отвечать или нет. А не на морозе, ветре и сразу после гонки.

Но удобство не главное. Я откровенно считаю формат взаимоотношения между нашей спортивной прессой и атлетами безнадежно устарел. Не имею права судить о всем спорте, но опыта общения с журналистами за последние пару лет у меня накопилось немало.

Я понимаю, почему люди мерзнут для телевидения. Во-первых, в эфире меня увидят больше людей, чем прочитав спортивное издание. Не индивидуально, а вместе взятые. На спортивные сайты, я так понимаю, печатных изданий не осталось, да. Приходит очень скромное количество людей. Не миллионы, которые смотрят телевизор.

Во-вторых, на появление по телевизору настаивают мои спонсоры. Спонсорам абсолютно все равно, появится ли интервью со мной в какой-то газете или на сайте. Им это ничего не дает. Не дает это ничего и мне, как я убедилась. Вопросы стандартные, повторяющиеся и скучные.

Сами репортеры, задающие, скажем так, не селебрити и на них не тянут. Как я это измеряю? В наше время популярность легко измерять количество подписчиков в соцсетях. У них всех месте взятых подписчиков меньше, чем у Дмитрия Губерниева или, скажем, у Юрия Дудя. Время для интервью с которыми я всегда найду. И совершенно не обязательно разделять взгляды, когда я вижу успешного в своем деле человека.

Полтора-два года назад я была готова тратить время на подобные интервью. За это время, ребята, мир изменился, представляете? И я изменилась. А вопросы остались теми же. Это разочаровывает.

Никак не могу понять, почему репортажи «Матч ТВ» и норвежского TV2 так похожи. Везде ясно выраженный угол развлекательности. И мне это нравится и публике, видимо, тоже. Не зря же видео так похожи. Норвежцы приводят Нортуга и Йохауг в качестве комментаторов, «Матч ТВ» – Легкова и Панжинского. Все-таки телевидение – оно и в Африке телевидение.

Социальная ответственность? Моя ответственность в том, чтобы встретиться с юными лыжниками и просто фанатами после соревнований. Я лучше с ними проведу это время.

Все это не значит, что я отказываюсь общаться с пишущими репортерами в принципе. Но я настаиваю на том, что этот процесс должен быть серьезно изменен. И он должен пойти в ногу со временем. Станьте нужными, полезными спортсменам. И кратно увеличьте аудиторию – как свою собственную, так и своих изданий. Пока же все отстало и выглядит весьма печально», – сказала Степанова.

* – Юрий Дудь признан иноагентом в России.

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27 комментариев

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Александр Никитин
Ответ Антон
Да ей свои запретят в таком участвовать. Потому что это будет абсолютнейший зашквар.
для такой дуры нет чего то такого что было бы зашквар там дна нету
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ыеем
Скажите ей, что Дудь принципиально не зовёт спортсменов. Она, видимо, не в курсе🤣🔥🔥🔥
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Александр Никитин
вероника будет дудь
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МИХАЛЫЧ
Опять она либерасню урыла по полной
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Роман Герасимов
Так ты тоже не Кучера, Вероника
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Алекс Я
Ответ Пётр Смирнов
Зазналась эта мадам. Кто она такая в масштабе страны, чтобы игнорировать репортёров?
Я бы задал этот вопрос репортерама. она всё таки ОЧ ,таких даже в мире не так уж и много.
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Алекс Я
Ответ Ебздрогыч
Не слишком ли здоровая корона выросла на голове у девочки?
Нормальная ,вполне по размеру
0
-6
-6
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Алекс Я
Молодец,красава
0
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внучок Бэйхайма
О чем она может говорить (например) с Дудем? Сколько раз она в ванной того …
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Глеб Вихрев
Королевна -нет принцесна -да не -зазнавшаяся хабалка
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Пользователь заблокирован
Тот случай, когда "Юра будет дуть"

Юра, твой выход!!!
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Ответ Ебздрогыч
Я бы посмотрел ее интервью с Дудем. Там, глядишь, и Кучера интеллектуалом покажется!
Оч понравился момент про цитату от владельца или директора Пфайзера. Прямо лицо Кучеры, когда ему Дудь показал фулл, было эпичное
+2
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Пользователь заблокирован
Оооо, на такое я бы посмотрел. Одно дело, когда за тебя RT-шник пишет пропагандонскую чушь в соцсетях и другое дело вьюха с подготовленным Дудём. Там уж все высказывания Степашки раскопают. Ну и один неудобный вопрос за другим будет следовать, а не как на Матч-ТВ максимально тактичные и корректные вопросы. Думаю, что зря Степашка такое ляпнула. Никто её на вью не пустит. Хотя я бы даже глянул на это, если бы она в тандеме со своим RT-шником отвечала.
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sintenced
Ответ Матвей Суицидин
Юра, твой выход! Только боюсь, что Степашка не согласится участвовать в интервью, где список вопросов не согласован заранее и еще и итоговую версию не дают редактировать по стандартам журналистики 21 века, как нам недавно поведали.
Мелковата она для Юрца.
+5
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Kranmeister
Юрий юудет вдудь? Вдудь будет Юрий!
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ilya_87
Как жаль, что у нас совсем не развит институт репутации
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Melnikov1968
"Мы пока поговорим с Шуриком, а ты запиши свой тост, и представь в 3-х экземплярах, в письменном виде" (с).
0
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Пётр Смирнов
Зазналась эта мадам. Кто она такая в масштабе страны, чтобы игнорировать репортёров?
+3
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Vasily Ivanov
Понятно что на вопросы журналистов : сколько съела соли у Степановой нет ответа....
+1
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ЭЮЯ
Да никогда у пишущей братии и близко не было таких возможностей как у тв, и как сейчас, у раскрученных каналов в соцсетях. Если спонсоры требуют - иди туда, где они хотят тебя видеть. Какие проблемы? Либо ты уважаешь труд периодики, либо нет, но можно ведь просто промолчать было. Впервые я искренне не понимаю позицию Степановой. Чем перед ней провинились "бумажные" журналисты? Да, они не в состоянии делать интересный контент и поднимать просмотры, тем более, без мощной финподдержки, и не нужно быть эйнштейном, чтобы это понять. Не хочешь с ними общаться - не надо. Просто уважай труд людей. Они не твои рабы.
0
-1
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Daishi
Ответ Ебздрогыч
Я бы посмотрел ее интервью с Дудем. Там, глядишь, и Кучера интеллектуалом покажется!
И не жалко вам Дудя?))
+9
-2
+7
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Антон
Ответ Ебздрогыч
Я бы посмотрел ее интервью с Дудем. Там, глядишь, и Кучера интеллектуалом покажется!
Да ей свои запретят в таком участвовать. Потому что это будет абсолютнейший зашквар.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Интересно, а нам в комментах тоже надо писать, что Дудь признан иноагентом?
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
Юра, твой выход! Только боюсь, что Степашка не согласится участвовать в интервью, где список вопросов не согласован заранее и еще и итоговую версию не дают редактировать по стандартам журналистики 21 века, как нам недавно поведали.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Не слишком ли здоровая корона выросла на голове у девочки?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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