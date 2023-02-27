Андрей Ларьков о продолжении карьеры: «Этот сезон закончу, а весной приму решение»

весной примет решение, будет ли продолжать спортивную карьеру.

Лыжнику 33 года, он является двукратным призером Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 (серебро в эстафете и бронза в марафоне).

— Ты сказал, что особых задач не ставил при подготовке (к этому сезону). Как так?

— Ну да, не ставил. Готовился к этому сезону с мая. Думал, что все хорошо, не будет никаких неприятностей, но нужно было резко операцию делать. Тяжело было это принять, конечно, но понял, что здоровье важней. Решил поберечь себя, можно сказать.

— Тем не менее откуда берется мотивация выступать?

— Да это даже не мотивация. В большей степени привычка. Мне нравится летом выходить на пробежку, кататься на велосипеде, а зимой — на лыжи. Без этого просто тяжело. Уже вошел в такой режим, что если два‑три дня нет тренировок, чувствуется, как этого не хватает.

— перед этим сезоном тоже рассуждал, что карьера спортсмена скоро может закончиться…

— Я его в этом плане полностью понимаю. Понимаю, как он думает. В принципе, такая позиция возможна, почему нет. Тем более у них тот сезон такой был… Не скажу, что тяжелый, но эмоционально всякие крупные турниры сильно выматывают. После них можно о всяком задуматься. Тем более ему тоже уже немало лет, ха-ха.

— Он при этом подчеркнул, что ушел бы, если бы нашлась подходящая работа после карьеры. У тебя такая же ситуация?

— Да, думаю, он так же рассуждает примерно. Плюс Сергей, как и все спортсмены, понимает, что резко бросать нельзя. Лучше продолжать и чуть‑чуть побегать еще.

— У самого все же возникали мысли завершать карьеру?

— Думал об этом. Все же чтобы бегать на хорошем уровне, нужно достаточно много тренироваться. Все свободное время посвящать лыжным гонкам. С течением времени в дальнейшем планирую тренироваться поменьше, а значит, и результаты будут, конечно, ниже. В связи с этим можно сделать вывод, что этот сезон закончу, а весной приму решение, – сказал Ларьков.