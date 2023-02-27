Андрей Ларьков о продолжении карьеры: «Этот сезон закончу, а весной приму решение»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Андрей Ларьков Матч ТВ Лыжи

Андрей Ларьков весной примет решение, будет ли продолжать спортивную карьеру.

Лыжнику 33 года, он является двукратным призером Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 (серебро в эстафете и бронза в марафоне).

— Ты сказал, что особых задач не ставил при подготовке (к этому сезону). Как так?

— Ну да, не ставил. Готовился к этому сезону с мая. Думал, что все хорошо, не будет никаких неприятностей, но нужно было резко операцию делать. Тяжело было это принять, конечно, но понял, что здоровье важней. Решил поберечь себя, можно сказать.

— Тем не менее откуда берется мотивация выступать?

— Да это даже не мотивация. В большей степени привычка. Мне нравится летом выходить на пробежку, кататься на велосипеде, а зимой — на лыжи. Без этого просто тяжело. Уже вошел в такой режим, что если два‑три дня нет тренировок, чувствуется, как этого не хватает.

— Сергей Устюгов перед этим сезоном тоже рассуждал, что карьера спортсмена скоро может закончиться…

— Я его в этом плане полностью понимаю. Понимаю, как он думает. В принципе, такая позиция возможна, почему нет. Тем более у них тот сезон такой был… Не скажу, что тяжелый, но эмоционально всякие крупные турниры сильно выматывают. После них можно о всяком задуматься. Тем более ему тоже уже немало лет, ха-ха.

— Он при этом подчеркнул, что ушел бы, если бы нашлась подходящая работа после карьеры. У тебя такая же ситуация?

— Да, думаю, он так же рассуждает примерно. Плюс Сергей, как и все спортсмены, понимает, что резко бросать нельзя. Лучше продолжать и чуть‑чуть побегать еще.

— У самого все же возникали мысли завершать карьеру?

— Думал об этом. Все же чтобы бегать на хорошем уровне, нужно достаточно много тренироваться. Все свободное время посвящать лыжным гонкам. С течением времени в дальнейшем планирую тренироваться поменьше, а значит, и результаты будут, конечно, ниже. В связи с этим можно сделать вывод, что этот сезон закончу, а весной приму решение, – сказал Ларьков. 

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4 комментария

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ЭЮЯ
Ответ Люблю лыжные гонки!
Хороший спортсмен, но стоит признать, его время прошло
Думаю, он вытянул счастливый билет на Олимпиаде. Реализовал свой потенциал тогда, когда это требовалось. Мало того, что в эстафете не подвёл, так ещё и на полтиннике блеснул, где от него никто ничего не ждал. Так что в целом можно говорить, что он как спортсмен себя реализовал, не обладая каким-то феноменальным талантом. Спасибо и низкий поклон за те эмоции, когда наш спорт переживал трудный момент.
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Биатлонная зима
Похоже Андрей закончит карьеру, ждать до ОИ и загонять себя в 33 года смысла нет.
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Анатолий К
Многие закончат в этот год. Мотивация нужна, чтобы серьёзно тренироваться.
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Люблю лыжные гонки!
Хороший спортсмен, но стоит признать, его время прошло
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0
+2
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