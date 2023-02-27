Дмитрий Васильев: «Необходимо на год сделать мораторий на терапевтические исключения. Тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы»

Теги Кубок мира Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен лыжные гонки сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен Дмитрий Васильев Петер Шликенридер Здоровье Лыжи

Дмитрий Васильев призвал «убрать» норвежских спортсменов с соревнований.

В частности, Васильев прокомментировал идею тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера, который предложил сократить квоты для норвежцев на Кубке мира ради повышения конкуренции.

«У меня более радикальная позиция. Я бы вообще всех норвежцев сократил и убрал.

Их доминирование строится на так называемых больных и бедных спортсменах, которым необходимо постоянно принимать какие-то препараты. Как вечно больные спортсмены побеждают здоровых? Тут что-то не так.

Необходимо на один год сделать мораторий на использование терапевтических исключений. И вот тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы. Пьедестал абсолютно точно будет другим», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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29 комментариев

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Александр Скворцов
Пора об’явить мораторий на высказывания Васильева!
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dedushka
Предлагаю мораторий на интервью с Васильевым на спортс.ру
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иг1171
Ответ БВО
Я не понимаю в чем проблема начать играть по этим правилам, так же делайте себе эти терапевтические исключения, и все. В чем проблема?!
так они и делают
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иг1171
Ответ Alex1104
Вы слышали о положительных тестах Симоны Байлз? Серены Уильямс?
они есть в статистике но так как есть ТИ, не персонифицируются, потому что нет нарушения правил.
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Погладь быка
В этом случае россияне будут выглядеть еще более блекло на фоне норвежцев. Или Васильев хочет норвежцам мораторий, а россиянам нет?
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Jan T
«У меня более радикальная позиция. Я бы вообще всех норвежцев сократил и убрал.

Ну вот и сбылась радикальная мечта Васильева. В Малиновке не было ни одного норвежца.
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GrafGiovanni
Ответ Savarona25
Неужели Васильев всерьез считает, что норвежцам и всем остальным разрешили бы принимать запрещенные препараты, влияющие на результаты? К чему про это постоянно и бездоказательно говорить. Ах да, вероятно это все заговор западного мира (который, кстати, живет по четким правилам, одинаковым для всех).
Разрешают всем, а выигрывают только норвежцы)
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expertmer2020
Димон, не понимает суть ТИ.

Неотложный случай - это ТИ.

Сложные операции - это ТИ.

Дима, ты необразованный пропангандист.
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Astin
Ответ Sword
Да уже и так понятно, что амеры, мелкобританцы, немчура, норвежки и т.д. выигрывают в основном на допинге. Попытались обгадить других и обгадились сами. Лучше бы не ворошили эту тему, недалекие.
кругом враги!!!!!ненавидят скрепы! да здравствует буква зю!
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Coongur
Ответ Sword
Да уже и так понятно, что амеры, мелкобританцы, немчура, норвежки и т.д. выигрывают в основном на допинге. Попытались обгадить других и обгадились сами. Лучше бы не ворошили эту тему, недалекие.
На «более лучших» (с) средствах выведения/маскировки и восстановления. Но тут такой спорный момент - нашим как бы в эпоху электромобилей хочется, чтоб все гоняли на паровой тяге. Не проблема америкосов/норвегов и прочих, что наша фарма безнадежно отстает
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syak7
Какая нам теперь забота как выступают норвежцы?
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Alex1104
Ответ иг1171
Учитываются все
Вы слышали о положительных тестах Симоны Байлз? Серены Уильямс?
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иг1171
Без ТИ не было бы пекинского чуда Большунова.
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иг1171
Ответ Alex1104
Она не учитывается в статистике.
Учитываются все
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Alex1104
Ответ Jetter
Откуда у вас эти данные? Если человек принимает препарат по ТИ, у него должна быть положительная проба, разве нет?
Она не учитывается в статистике.
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Вечно в бане
Черт с ними, с норвежцами и терапевтическими исключениями.

А вот на то, как будет выглядеть Васильев, если на год запретить ему бухать, я бы посмотрел.
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Sword
Да уже и так понятно, что амеры, мелкобританцы, немчура, норвежки и т.д. выигрывают в основном на допинге. Попытались обгадить других и обгадились сами. Лучше бы не ворошили эту тему, недалекие.
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Eduard Rastryopin
Куда проще на 1 год Васильева изолировать в специализированном учереждении,где ему без ТИ помогут.
+6
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Artmann
Ответ Liar85
а лучше ввести мараторий на писанину васильева!
*мораторий
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Jetter
Ответ Alex1104
Так тех, у кого есть ТИ в этой статистике не учитывают. В принципе - почему нет? Нужно лечиться - лечись. Вылечился - соревнуйся, а не одновременно и то, и другое.
Откуда у вас эти данные? Если человек принимает препарат по ТИ, у него должна быть положительная проба, разве нет?
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Alex1104
Ответ Jetter
Ему же давали цифры - за 2021 год в биатлоне было 6 положительных проб, в лыжах - 4. Тут шапочка из фольги только поможет. Человек реально верит во всемирный допинговый заговор. При этом чаще россиян в биатлоне не попадается никто.
Так тех, у кого есть ТИ в этой статистике не учитывают.
В принципе - почему нет? Нужно лечиться - лечись. Вылечился - соревнуйся, а не одновременно и то, и другое.
+4
-8
-4
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БВО
Я не понимаю в чем проблема начать играть по этим правилам, так же делайте себе эти терапевтические исключения, и все. В чем проблема?!
+3
-4
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Игорь Новиков
А когда они и без терапевтических исключений будут обыгрывать россиян, найдется новая причина для оправданий))
+10
-4
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Savarona25
Неужели Васильев всерьез считает, что норвежцам и всем остальным разрешили бы принимать запрещенные препараты, влияющие на результаты? К чему про это постоянно и бездоказательно говорить. Ах да, вероятно это все заговор западного мира (который, кстати, живет по четким правилам, одинаковым для всех).
+7
-4
+3
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Любезный Коссутий
а если деду, на год, перестать принимать тяжелые препараты? тогда и посмотрим, очистится его разум или нет 🤷‍♂️
+7
-5
+2
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