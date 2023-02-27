Дмитрий Васильев: «Необходимо на год сделать мораторий на терапевтические исключения. Тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы»

Дмитрий Васильев призвал «убрать» норвежских спортсменов с соревнований.

В частности, Васильев прокомментировал идею тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера, который предложил сократить квоты для норвежцев на Кубке мира ради повышения конкуренции.

«У меня более радикальная позиция. Я бы вообще всех норвежцев сократил и убрал.

Их доминирование строится на так называемых больных и бедных спортсменах, которым необходимо постоянно принимать какие-то препараты. Как вечно больные спортсмены побеждают здоровых? Тут что-то не так.

Необходимо на один год сделать мораторий на использование терапевтических исключений. И вот тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы. Пьедестал абсолютно точно будет другим», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили