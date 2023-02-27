Дмитрий Васильев: «Необходимо на год сделать мораторий на терапевтические исключения. Тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы»
Дмитрий Васильев призвал «убрать» норвежских спортсменов с соревнований.
В частности, Васильев прокомментировал идею тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера, который предложил сократить квоты для норвежцев на Кубке мира ради повышения конкуренции.
«У меня более радикальная позиция. Я бы вообще всех норвежцев сократил и убрал.
Их доминирование строится на так называемых больных и бедных спортсменах, которым необходимо постоянно принимать какие-то препараты. Как вечно больные спортсмены побеждают здоровых? Тут что-то не так.
Необходимо на один год сделать мораторий на использование терапевтических исключений. И вот тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы. Пьедестал абсолютно точно будет другим», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
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Ну вот и сбылась радикальная мечта Васильева. В Малиновке не было ни одного норвежца.
Неотложный случай - это ТИ.
Сложные операции - это ТИ.
Дима, ты необразованный пропангандист.
А вот на то, как будет выглядеть Васильев, если на год запретить ему бухать, я бы посмотрел.
В принципе - почему нет? Нужно лечиться - лечись. Вылечился - соревнуйся, а не одновременно и то, и другое.