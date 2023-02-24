Илья Семиков: «Когда вкатились в гонку, понял, что состояние позволяет бороться за высокие места. Устюгов в нашей группе был на голову посильнее, пытались от него не отстать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Илья Семиков Чемпионские высоты Лыжи

Лыжник Илья Семиков прокомментировал свой результат в скиатлоне на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке, где занял третье место.

Победу сегодня одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов.

«Вчера был спринт, он совсем не задался. Сегодня были небольшие опасения по состоянию. Когда пошли в гонку, вкатились, понял, что состояние позволяет сегодня бороться за высокие места. Главное – тактически грамотно [пройти] и чтобы лыжи хорошо сработали. Спасибо сервису – все великолепно сработало.

Не совсем сильно подтянул «конек», но в скиатлонах после классики получается его бежать. В «разделке» все равно это моя ахиллесова пята, тяжело дается. А скиатлоны получаются неплохо.

Все вместе старались работать, подтягиваться на последнем круге. Видно, что Серега (Устюгов) в нашей группе был на голову посильнее всех, пытались от него не отстать, закрывать просвет», – сказал Семиков в эфире «Матч ТВ».

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