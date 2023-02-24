Илья Семиков: «Когда вкатились в гонку, понял, что состояние позволяет бороться за высокие места. Устюгов в нашей группе был на голову посильнее, пытались от него не отстать»

Лыжник Илья Семиков прокомментировал свой результат в скиатлоне на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке, где занял третье место.

Победу сегодня одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов.

«Вчера был спринт, он совсем не задался. Сегодня были небольшие опасения по состоянию. Когда пошли в гонку, вкатились, понял, что состояние позволяет сегодня бороться за высокие места. Главное – тактически грамотно [пройти] и чтобы лыжи хорошо сработали. Спасибо сервису – все великолепно сработало.

Не совсем сильно подтянул «конек», но в скиатлонах после классики получается его бежать. В «разделке» все равно это моя ахиллесова пята, тяжело дается. А скиатлоны получаются неплохо.

Все вместе старались работать, подтягиваться на последнем круге. Видно, что Серега (Устюгов) в нашей группе был на голову посильнее всех, пытались от него не отстать, закрывать просвет», – сказал Семиков в эфире «Матч ТВ».