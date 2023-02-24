Устюгов о втором месте в скиатлоне: «Шел и думал: е-мое, как еще «пятнашку» добежать, я уже не могу пошевелиться»

Теги сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал итоги скиатлона на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Сегодня Устюгов занял второе место в гонке на 30 км. Победил Александр Большунов.

«Кайфанул от гонки. Видно, что у других ребят форма пока не та, что надо – мне было сегодня полегче. Я предложил им отработать [в погоне за Большуновым], но им было тяжеловато.

Саня же, как и учат в юниорской команде, после переобувания выдал хорошую «протяжку», поэтому ребята, у которых мышцы оказались не готовы, начали отваливаться, в том числе и я. Я шел и думал: е-мое, как еще эту «пятнашку» добежать, я уже не могу пошевелиться.

После финиша в шутку сказал ребятам, что они лентяи, но мне показалось, что они уже его просто отпустили и были готовы бороться за второе-третье места. Я был против, попробовал поработать, но вскоре подумал, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Мог попробовать выйти и «накушаться», но в итоге тоже согласился, что лучше остаться вторым, чем вообще без призов», – сказал Устюгов.

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5 комментариев

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Регион-36
Красавец. А ведь реально, не отобрался бы на ЧМ, разреши нам )
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Александр Скворцов
Молодец Серёга! Просто молодец! Щеглот может отдыхать.
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Blast
Восстановление у Сереги на уровне. Там, где в начале сезона он начинал мотать головой и вставать, становилось понятно, что это конец и дальше будет прогулка до финиша. Сегодня несколько раз видел это состояние, но каждый раз Серёга себя перебарывал и включался снова)
+7
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jan-valjan
Этот большуновский темп на 15+15 разве что норвежцы выдерживают, когда состояние трассы под них. Техника Устюгова конькового хода на контрасте с Большуновым смотрится неуклюжей и топорной. На коротких дистанциях она и животная мощь позволяют Устюгову добиваться результата. А вот интервально на длительных отрезках поддерживать темп Большунова не выходит у Сереги. При мотивации и находясь в форме Устюгов может биться с норвежцами на равных и превосходя в створе. Жаль, что он мало бегал 30ку и 50ку на международных стартах.
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imaxim
Закопался Серёжа на переобувании, и там не только Большунов, вообще чуть все остальные не уехали от него, тяжело было ему первый коньковый круг.

Но в остальном молодец, великолепная гонка. Как классику вытерпел хорошо, умница.

На 15 км пошумит.
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