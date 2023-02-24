Устюгов о втором месте в скиатлоне: «Шел и думал: е-мое, как еще «пятнашку» добежать, я уже не могу пошевелиться»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал итоги скиатлона на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Сегодня Устюгов занял второе место в гонке на 30 км. Победил Александр Большунов.

«Кайфанул от гонки. Видно, что у других ребят форма пока не та, что надо – мне было сегодня полегче. Я предложил им отработать [в погоне за Большуновым], но им было тяжеловато.

Саня же, как и учат в юниорской команде, после переобувания выдал хорошую «протяжку», поэтому ребята, у которых мышцы оказались не готовы, начали отваливаться, в том числе и я. Я шел и думал: е-мое, как еще эту «пятнашку» добежать, я уже не могу пошевелиться.

После финиша в шутку сказал ребятам, что они лентяи, но мне показалось, что они уже его просто отпустили и были готовы бороться за второе-третье места. Я был против, попробовал поработать, но вскоре подумал, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Мог попробовать выйти и «накушаться», но в итоге тоже согласился, что лучше остаться вторым, чем вообще без призов», – сказал Устюгов.