Большунов о сокращении дистанций: «Это унижение лыжных гонок. 30 и 50 км – классические дистанции, такими они и должны оставаться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов раскритиковал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции в мужских и женских гонках.

Ранее женщины выступали на дистанциях 10, 15 и 30 км, мужчины – 15, 30 и 50 км. Однако перед началом сезона FIS одобрила новый общий формат – 10, 20 и 50 км.

«Это унижение лыжных гонок. 30 и 50 километров – классические, традиционные для лыжных гонок дистанции, такими они и должны оставаться. Сокращать можно дистанции у девчонок, и то не думаю, что это правильно. Зачем их менять? Бред какой-то», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

По мнению Большунова, решение FIS не связано с запросом телекомпаний, которые могут быть заинтересованы в более динамичных гонках.

«Дело не во времени. Настоящим любителям будет интересно смотреть и 30, и 50, и 70 и даже 100 километров», – добавил Большунов.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

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11 комментариев

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dimslav
Ответ Bello Jiafra
идиотское решение FIS. с ума посходили со своим равноправием...
Причем здесь ФИС, им сказали ФАС иллюминаты и тайное правительство. Ой, ну, какие ту..., сказал бы Жванецкий. Или это был Михаил другой...
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Йенс Мустерманн
Ответ gerr_max
Не обманывай
Есть какие-либо доказательства того, что я обманываю или это стандартное сотрясание воздуха адептов вечно второго?
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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
Опять ты от бессильной злобы и огромного горя, что идол закончил карьеру в 25 лет, выдумываешь небылицы. Я не делю дистанции на классические и неклассические, как ты и тебе подобные, что занимаются арифметикой для альтернативно одарённых. Для меня золотая медаль ценна на любой дистанции. Как же приятно смотреть КМ и ЧМ без озлобленного и залитого слезами лица вечно второго.
Не обманывай
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Йенс Мустерманн
Ответ gerr_max
"Классическая дистанция" это где Клэбо побеждает. После этого ЧМ и 50 и 30км у тебя будут "классическими".
Опять ты от бессильной злобы и огромного горя, что идол закончил карьеру в 25 лет, выдумываешь небылицы. Я не делю дистанции на классические и неклассические, как ты и тебе подобные, что занимаются арифметикой для альтернативно одарённых. Для меня золотая медаль ценна на любой дистанции.
Как же приятно смотреть КМ и ЧМ без озлобленного и залитого слезами лица вечно второго.
+2
-2
0
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Lacrosse-style goal
Крч, по приколу надо было делать... 10 20 40 Ж, 15 30 60 М.
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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
Птица говорун отличается умом и сообразительностью (c) Дистанционщик отличается отсутствием этих ценных качеств. На первых 14 ЧМ дистанция 17/18 км проводилась 13 раз, а 30ка всего лишь 1. Ну и какая из них, исходя из этого, является классической? Видно ему сильно голову продуло на этих стокилометровых тренировках.
"Классическая дистанция" это где Клэбо побеждает.

После этого ЧМ и 50 и 30км у тебя будут "классическими".
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-1
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Йенс Мустерманн
Птица говорун отличается умом и сообразительностью (c)
Дистанционщик отличается отсутствием этих ценных качеств.
На первых 14 ЧМ дистанция 17/18 км проводилась 13 раз, а 30ка всего лишь 1. Ну и какая из них, исходя из этого, является классической? Видно ему сильно голову продуло на этих стокилометровых тренировках.
+2
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-6
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stillwater
Вместо однообразных пятнашек сделали 10 и 20, в чем принципиально разница? 30 и 50 вроде никто и не убирал с ЧМ и ОИ.
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serginn
К чему эти полумеры? Убирайте разделение на мужчин и женщин, просто бегают все вместе, равноправие же.
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Enchanter WIZZARD
Потому что #pinkcheekslifesmatter
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Bello Jiafra
идиотское решение FIS. с ума посходили со своим равноправием...
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