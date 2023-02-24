Большунов о сокращении дистанций: «Это унижение лыжных гонок. 30 и 50 км – классические дистанции, такими они и должны оставаться»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов раскритиковал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции в мужских и женских гонках.

Ранее женщины выступали на дистанциях 10, 15 и 30 км, мужчины – 15, 30 и 50 км. Однако перед началом сезона FIS одобрила новый общий формат – 10, 20 и 50 км.

«Это унижение лыжных гонок. 30 и 50 километров – классические, традиционные для лыжных гонок дистанции, такими они и должны оставаться. Сокращать можно дистанции у девчонок, и то не думаю, что это правильно. Зачем их менять? Бред какой-то», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

По мнению Большунова, решение FIS не связано с запросом телекомпаний, которые могут быть заинтересованы в более динамичных гонках.

«Дело не во времени. Настоящим любителям будет интересно смотреть и 30, и 50, и 70 и даже 100 километров», – добавил Большунов.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против