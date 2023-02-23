Федерико Пеллегрино: «Клэбо в спринте классикой почти непобедим. Но многие его соперники тоже не намерены проигрывать»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии сборная Италии сборная Франции Федерико Пеллегрино Йоханнес Клэбо Лыжи

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился ожиданиями от классического спринта на чемпионате мира-2023 в Планице.

«Я спокоен, потому что мне нечего терять, а есть только то, чего я могу достигнуть. Постараюсь показать максимум. Цель – улучшить личный рекорд в классических спринтах на чемпионатах мира, который я установил восемь лет назад в Фалуне, где финишировал пятым.

Если посмотреть на статистику, посмотреть, сколько раз Йоханнес Клэбо вообще проигрывал классические спринты, то можно понять, что он сейчас фаворит номер один и практически непобедим. Но результат, конечно, станет известен только после гонки. Я уверен, что многие его соперники тоже не намерены проигрывать, особенно французы, его товарищи по команде, да и много кто еще.

Лично я приехал в Планицу с расчетом на медаль в командном спринте. Пожалуй, это гонка будет нашим лучшим шансом, потому что эстафета будет на тяжелой трассе, особенно что касается коньковых кругов», – рассказал Пеллегрино.

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