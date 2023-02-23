Федерико Пеллегрино: «Клэбо в спринте классикой почти непобедим. Но многие его соперники тоже не намерены проигрывать»

Итальянский лыжник поделился ожиданиями от классического спринта на чемпионате мира-2023 в Планице.

«Я спокоен, потому что мне нечего терять, а есть только то, чего я могу достигнуть. Постараюсь показать максимум. Цель – улучшить личный рекорд в классических спринтах на чемпионатах мира, который я установил восемь лет назад в Фалуне, где финишировал пятым.

Если посмотреть на статистику, посмотреть, сколько раз вообще проигрывал классические спринты, то можно понять, что он сейчас фаворит номер один и практически непобедим. Но результат, конечно, станет известен только после гонки. Я уверен, что многие его соперники тоже не намерены проигрывать, особенно французы, его товарищи по команде, да и много кто еще.

Лично я приехал в Планицу с расчетом на медаль в командном спринте. Пожалуй, это гонка будет нашим лучшим шансом, потому что эстафета будет на тяжелой трассе, особенно что касается коньковых кругов», – рассказал Пеллегрино.