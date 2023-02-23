Александр Терентьев: «В Сочи на сборе была такая высота, что пока не дала никакой прибавки. Устюгов не был на высоте, он может делать на трассе все что хочет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Александр Терентьев Чемпионские высоты Лыжи

Лыжник Александр Терентьев прокомментировал выступление в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (2-е место).

– Второе место в борьбе среди сильнейших, ставлю себе четыре с плюсом.

– Как встретила вас Малиновка?

– Как обычно, отлично! Малиновка – прекрасное место, много трасс, все замечательно.

– Как отработали лыжи?

– Хорошо, спасибо сервису, отработали на 100%. А дальше уже наша работа на трассе.

– Чего не хватило, чтобы стать первым сегодня?

– Сил, самочувствия и чуть‑чуть везения.

– А на каком участке трассы конкретно?

– На подъеме я приблизился к Сергею, на спуске мы ехали с ним на близком расстоянии. На финишной прямой я пошел по той стороне у поворота, чтобы не выкинуло на большой радиус. Я начал выходить раньше, из‑за этого на финише у меня осталось меньше сил. Конечно, обидно, но все объективно, я не сожалею. Настрой на следующие старты только на победу, надо бороться.

– Бородавко говорил, что многие болели в вашей группе. Вы как себя чувствуете?

– Все нормально. Только в Сочи на сборе была такая высота, что пока не дала никакой прибавки. Сегодня это было видно. Устюгов не был на такой высоте, у него прекрасное самочувствие, он может делать на трассе все что хочет. А мы еще плывем по течению.

– Получается, сбор в Сочи не дал ничего?

– Нет.

– Нет сожаления, что тренировались там?

– Нет, а дальше будем смотреть, – сказал Терентьев.

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5 комментариев

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hett
там видимо слишком маленькая высота плюс быстрый снег
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Афанасия
А почему на Семинском сборы не проводят? Обязательно в Сочи надо
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Pankratoff
Ответ Booligan
Блин, в Сочи другая влажность и 2000 км к югу от Малиновки. Логичнее было бы в Саянах подводиться, если уж так хотели горы. Да и зачем они в Малиновке, которая на высоте 100 метров? Бородавочник пожертвовал спринтами ради гонок, в которых его подопечные и так сильнее всех?
Так не только Бородавко, все основные группы там готовились. Видимо деньги некуда девать)
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Pankratoff
Готовились на высоте, где была плюсовая температура, другой снег. Непонятно зачем это сбор был нужен.
Есть Тюмень, есть Сыктывкар где готовился Устюгов.
К тому же в Сочи очень дорого.
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Booligan
Блин, в Сочи другая влажность и 2000 км к югу от Малиновки. Логичнее было бы в Саянах подводиться, если уж так хотели горы. Да и зачем они в Малиновке, которая на высоте 100 метров? Бородавочник пожертвовал спринтами ради гонок, в которых его подопечные и так сильнее всех?
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