Александр Терентьев: «В Сочи на сборе была такая высота, что пока не дала никакой прибавки. Устюгов не был на высоте, он может делать на трассе все что хочет»

Лыжник Александр Терентьев прокомментировал выступление в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (2-е место).

– Второе место в борьбе среди сильнейших, ставлю себе четыре с плюсом.

– Как встретила вас Малиновка?

– Как обычно, отлично! Малиновка – прекрасное место, много трасс, все замечательно.

– Как отработали лыжи?

– Хорошо, спасибо сервису, отработали на 100%. А дальше уже наша работа на трассе.

– Чего не хватило, чтобы стать первым сегодня?

– Сил, самочувствия и чуть‑чуть везения.

– А на каком участке трассы конкретно?

– На подъеме я приблизился к Сергею, на спуске мы ехали с ним на близком расстоянии. На финишной прямой я пошел по той стороне у поворота, чтобы не выкинуло на большой радиус. Я начал выходить раньше, из‑за этого на финише у меня осталось меньше сил. Конечно, обидно, но все объективно, я не сожалею. Настрой на следующие старты только на победу, надо бороться.

– Бородавко говорил, что многие болели в вашей группе. Вы как себя чувствуете?

– Все нормально. Только в Сочи на сборе была такая высота, что пока не дала никакой прибавки. Сегодня это было видно. Устюгов не был на такой высоте, у него прекрасное самочувствие, он может делать на трассе все что хочет. А мы еще плывем по течению.

– Получается, сбор в Сочи не дал ничего?

– Нет.

– Нет сожаления, что тренировались там?

– Нет, а дальше будем смотреть, – сказал Терентьев.