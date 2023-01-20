Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Степанова и Мальцев победили в коньковых «разделках», Устюгов – 2-й
В Сыктывкаре проходит чемпионат войск национальной гвардии РФ по лыжным гонкам. Вероника Степанова и Артем Мальцев победили в коньковых «разделках».
Лыжные гонки
Чемпионат войск национальной гвардии РФ
Сыктывкар
20 января
5 км, раздельный старт, свободный стиль
Женщины
1. Вероника Степанова – 11.59,6
2. Майя Якунина – 25,4
3. Лариса Рясина – 27,1
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Артем Мальцев – 32.56,6
2. Сергей Устюгов – 12,0
3. Денис Спицов – 32,0
18 января
10 км, классический стиль, масс-старт
Женщины
1. Вероника Степанова – 28.42,7
2. Анастасия Фалеева – 3,0
3. Алена Баранова – 24,0
15 км, классический стиль, масс-старт
Мужчины
1. Илья Порошкин – 37.35,7
2. Иван Горбунов – 4,5
3. Денис Спицов – 6,4...
5. Артем Мальцев – 8,1...
12. Сергей Устюгов – 48,4
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