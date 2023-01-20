Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Степанова и Мальцев победили в коньковых «разделках», Устюгов – 2-й

В Сыктывкаре проходит чемпионат войск национальной гвардии РФ по лыжным гонкам. и победили в коньковых «разделках».

Лыжные гонки

Чемпионат войск национальной гвардии РФ

Сыктывкар

20 января

5 км, раздельный старт, свободный стиль

Женщины

1. Вероника Степанова – 11.59,6

2. Майя Якунина – 25,4

3. Лариса Рясина – 27,1

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Артем Мальцев – 32.56,6

2. Сергей Устюгов – 12,0

3. Денис Спицов – 32,0

18 января

10 км, классический стиль, масс-старт

Женщины

1. Вероника Степанова – 28.42,7

2. – 3,0

3. Алена Баранова – 24,0

15 км, классический стиль, масс-старт

Мужчины

1. Илья Порошкин – 37.35,7

2. Иван Горбунов – 4,5

3. – 6,4...

5. Артем Мальцев – 8,1...

12. – 48,4