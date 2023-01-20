Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Степанова и Мальцев победили в коньковых «разделках», Устюгов – 2-й

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Сергей Устюгов Артем Мальцев Денис Спицов Лариса Рясина Майя Якунина Илья Порошкин Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Иван Горбунов Лыжи

В Сыктывкаре проходит чемпионат войск национальной гвардии РФ по лыжным гонкам. Вероника Степанова и Артем Мальцев победили в коньковых «разделках».

Лыжные гонки

Чемпионат войск национальной гвардии РФ

Сыктывкар

20 января

5 км, раздельный старт, свободный стиль

Женщины

1. Вероника Степанова – 11.59,6

2. Майя Якунина – 25,4

3. Лариса Рясина – 27,1

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Артем Мальцев – 32.56,6

2. Сергей Устюгов – 12,0

3. Денис Спицов – 32,0

18 января

10 км, классический стиль, масс-старт

Женщины

1. Вероника Степанова  – 28.42,7

2. Анастасия Фалеева – 3,0

3. Алена Баранова – 24,0

15 км, классический стиль, масс-старт

Мужчины

1. Илья Порошкин – 37.35,7

2. Иван Горбунов – 4,5

3. Денис Спицов – 6,4...

5. Артем Мальцев – 8,1...

12. Сергей Устюгов – 48,4

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1 комментарий

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Cruz
Степанова видимо бежала в свое удовольствие, обдумывая, какой пост еще бы написать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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