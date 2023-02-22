Некоторые объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде-2014, могут передать семье экс-губернатора Краснодарского края Ткачева («Коммерсант»)

Объекты, построенные в Сочи к Олимпийским играм-2014, могут перейти в собственность семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Компания семьи Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести построенные к Олимпиаде объекты из-под залоговых обязательств государственной корпорации .РФ, сообщили источники издания.

Еще один источник сообщил, что компания рассчитывает перекредитоваться в другом банке, которому и перейдут залоги.

Частью вывода объектов из-под залогов может быть сделка, недавно согласованная Федеральной антимонопольной службой.

Она подразумевает, что ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства» получают контроль над АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна», на балансе которых находятся олимпийские объекты семьи Ткачева.

Согласно Kartoteka.ru, все эти юрлица контролируются структурами Ткачева.

«Сочи Парк Отель» владеет отелем на 2,9 тыс. номеров в Имеретинской низменности. «Сочи Парк» управляет тематическим парком на 25 га с аттракционами и отелем-замком «Богатырь» на 293 номера. НАО «Красная Поляна» управляет одноименным курортом с трассами и отелями на 2,8 тысяч номеров в горной части Сочи.

По информации «Коммерсанта», реструктуризация потребовалась структурам Ткачева перед вхождением в другие крупные проекты.