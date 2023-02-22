Некоторые объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде-2014, могут передать семье экс-губернатора Краснодарского края Ткачева («Коммерсант»)

Теги бизнес Сочи-2014 Александр Ткачев Политика ВЭБ деньги Лыжи

Объекты, построенные в Сочи к Олимпийским играм-2014, могут перейти в собственность семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева

Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». 

Компания семьи Ткачева в рамках реструктуризации бизнеса может вывести построенные к Олимпиаде объекты из-под залоговых обязательств государственной корпорации ВЭБ.РФ, сообщили источники издания.

Еще один источник сообщил, что компания рассчитывает перекредитоваться в другом банке, которому и перейдут залоги.

Частью вывода объектов из-под залогов может быть сделка, недавно согласованная Федеральной антимонопольной службой.

Она подразумевает, что ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства» получают контроль над АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна», на балансе которых находятся олимпийские объекты семьи Ткачева.

Согласно Kartoteka.ru, все эти юрлица контролируются структурами Ткачева.

«Сочи Парк Отель» владеет отелем на 2,9 тыс. номеров в Имеретинской низменности. «Сочи Парк» управляет тематическим парком на 25 га с аттракционами и отелем-замком «Богатырь» на 293 номера. НАО «Красная Поляна» управляет одноименным курортом с трассами и отелями на 2,8 тысяч номеров в горной части Сочи.

По информации «Коммерсанта», реструктуризация потребовалась структурам Ткачева перед вхождением в другие крупные проекты.

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19 комментариев

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Растиньяк
лол, в pашке путина ничего не меняется
вчерашний его детский лепет так и остался лепетом на фоне этой новости
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Evgeny Trifonov
и 500 душ крепостных этому господину. Народ РФ уплатит ща всё
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шампион
Видимо, какая-то часть изначальной суммы долга за эти годы погашена, и выкупая их, новые владельцы сейчас заплатят остаток. То есть получат их дешевле, чем они реально стоят.
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TheWitcher
Ответ Anneta28
Вот за это мы и воюем. Чтоб всякие ткачевы беспрепятственно воровали.
„Война — это способ богатых защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть.“ © Д. Карлин
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Российский пользователь
Офигенно спортивная новость
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дон Рэба
У меня одного возник вопрос-откуда у семьи чиновника столько денег?
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Фрэнк Канистра
Все правильно. А россияне скидываются все вместе для очередного больного несчастного ребенка или на нужды фронта.
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imaxim
От Михал Иваныча с любовью
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Мыкола
Война войной, а деньги воруют по расписанию 😀
+6
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MironSM84
Ну а что,передадут нуждающихся...Збс у нас всё
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Vladimir Arutin
Одним СВО .Другим миллиарды .
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Iuasamotu
Нормальная российская практика, ибо хозяевами России являются её чиновники, а не народ.
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banchik1
А плебс пусть и дальше идет умирать на бойню ради этих жирных котов.
+7
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Игорь Новиков
Ответ Павел Мельников
Надеялся больше не услышать об этом человеке в публичном поле после катастрофы в Крымске. Лезет до сих пор.
Такие люди там на вес золота, свои в доску. Всегда переведут куда-то, переназначат.
+4
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dimur
Ответ Anneta28
Вот за это мы и воюем. Чтоб всякие ткачевы беспрепятственно воровали.
Кому война, а кому - мать родна.
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Fonbaron
Ахаха))) Так можно что ли))
+5
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selso99
Для того и строили.
+7
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Anneta28
Вот за это мы и воюем. Чтоб всякие ткачевы беспрепятственно воровали.
+31
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+30
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Павел Мельников
Надеялся больше не услышать об этом человеке в публичном поле после катастрофы в Крымске. Лезет до сих пор.
+16
0
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