Дидар Сыдыкбек: «За два сезона Медиалиги я потратил на команду 20 млн рублей»

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал о том, сколько он потратил на участие в двух сезонах Winline Медиалиги.

«За 2 сезона я потратил до 100 до 120 млн тенге. Это около 20 млн рублей. Это огромные деньги. Люди говорят: «Зачем тебе это надо?» Ну, у нас в стране так принято: если ты себя за бугром где-то не проявишь – тебя тут не признают.

До сих пор же некоторые высмеивают SD. У меня, например, такая крутая картина перед глазами была: мы едем, побеждаем, команда из Казахстана выиграла МФЛ, мы приезжаем обратно – вау, круто. Но не тут-то было. 2 раза съездили, полгода жизни потратили.

Кто-то говорит, что мы зря потратили столько времени, продули. Скажу, что я получил то, что хотел. Меня в узких кругах люди признали за мою храбрость – это дорогого стоит», – сказал Дидар.