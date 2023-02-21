Казахстанский боец ММА Хамитов о зарплатах легионеров в «Барысе»: «Платить иностранцам – все равно что гонять воздух! Нужно воспитывать своих»

Казахстанский боец ММА высказался о зарплатах легионеров в «Барысе».

В список самых высокооплачиваемых игроков Фонбет Чемпионата КХЛ от «Спорт-Экспресса» попали 8 хоккеистов «Барыса», лишь один из которых казахстанец – Никита Михайлис.

«Платить иностранцам – все равно что гонять воздух! Нужно воспитывать своих, чтобы свои играли, а не вот это вот», – написал Куат Хамитов в соцсетях.