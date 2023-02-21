Казахстанский боец ММА Хамитов о зарплатах легионеров в «Барысе»: «Платить иностранцам – все равно что гонять воздух! Нужно воспитывать своих»

Теги КХЛ Барыс деньги Куат Хамитов Хоккей

Казахстанский боец ММА высказался о зарплатах легионеров в «Барысе».

В список самых высокооплачиваемых игроков Фонбет Чемпионата КХЛ от «Спорт-Экспресса» попали 8 хоккеистов «Барыса», лишь один из которых казахстанец – Никита Михайлис. 

«Платить иностранцам – все равно что гонять воздух! Нужно воспитывать своих, чтобы свои играли, а не вот это вот», – написал Куат Хамитов в соцсетях.

1 комментарий

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Ыжык
Абсолютно согласен. Выгнать всех не своих. Больше скажу, такой Барыс должен выступать только для своих. Своя лига, свои игроки, свои болельщики, идеально.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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