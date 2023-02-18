Баранова о просьбе сделать теплые туалеты в Вершине Теи: «Не хотела, чтобы мои слова стали мемом. Просто очень хотелось решить проблему»

Лыжница Алена Баранова прокомментировала свою просьбу сделать теплые туалеты в Вершине Теи, где проходили первые этапы Кубка России.

– Алена, сильно увеличился интерес к вам после слов о теплых туалетах в Вершине Теи?

– Если честно, то не особо. Пару раз ваши коллеги что-то спросили, и на этом все закончилось. Подруги по команде, бывает, до сих пор подкалывают, но это уже не смешно. Это был крик души. В комплексе в Вершине Теи действительно есть проблема с туалетами возле старта.

– Директор комплекса обещал, что летом будет возведен стационарный отапливаемый туалет.

– Вот видите, значит, не зря я все это сказала тогда в эфире. Постаралась для всех. В других комплексах, где мы бегали в этом сезоне, таких проблем не было. Надеюсь, в следующем сезоне спортсмены мне спасибо за те слова скажут, ха-ха.

– Именно с ваших слов пошла череда мемов в российских лыжах в текущем сезоне.

– На самом деле, я не хотела, чтобы мои слова стали мемом. Просто очень хотелось решить проблему, вот и воспользовалась тем, что как раз тогда была организована интернет-трансляция со спринта. И впервые в сезоне болельщики нас увидели, – сказала Баранова.

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