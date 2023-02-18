Баранова о просьбе сделать теплые туалеты в Вершине Теи: «Не хотела, чтобы мои слова стали мемом. Просто очень хотелось решить проблему»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Алена Баранова Лыжи

Лыжница Алена Баранова прокомментировала свою просьбу сделать теплые туалеты в Вершине Теи, где проходили первые этапы Кубка России. 

– Алена, сильно увеличился интерес к вам после слов о теплых туалетах в Вершине Теи?

– Если честно, то не особо. Пару раз ваши коллеги что-то спросили, и на этом все закончилось. Подруги по команде, бывает, до сих пор подкалывают, но это уже не смешно. Это был крик души. В комплексе в Вершине Теи действительно есть проблема с туалетами возле старта.

– Директор комплекса обещал, что летом будет возведен стационарный отапливаемый туалет.

– Вот видите, значит, не зря я все это сказала тогда в эфире. Постаралась для всех. В других комплексах, где мы бегали в этом сезоне, таких проблем не было. Надеюсь, в следующем сезоне спортсмены мне спасибо за те слова скажут, ха-ха.

– Именно с ваших слов пошла череда мемов в российских лыжах в текущем сезоне.

– На самом деле, я не хотела, чтобы мои слова стали мемом. Просто очень хотелось решить проблему, вот и воспользовалась тем, что как раз тогда была организована интернет-трансляция со спринта. И впервые в сезоне болельщики нас увидели, – сказала Баранова.

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1 комментарий

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Dinamik1
Вроде как и говорить не удобно но тему она подняла правильно.Вот губер собрался комментировать лыжи пусть сначало займется туалетами в прямом смысле слова.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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