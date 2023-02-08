Лыжи. Первенство России. Баранова и Трегубов победили в классических спринтах, Евтягина и Коростелев – 2-е
Алена Баранова и Илья Трегубов победили в классических спринтах на первенстве России по лыжным гонкам в Тюмени. В соревнованиях участвуют лыжники от 21 года до 23 лет.
Лыжные гонки
Первенство России
Тюмень
Спринт, классический стиль
Девушки
1. Алена Баранова – 4.57,59
2. Екатерина Евтягина – 0,63
3. Мария Крамаренко – 0,66
4. Алеся Рушенцева – 1,13
5. Екатерина Никитина – 1,78
6. Диана Соболева – 8,43
Юноши
1. Илья Трегубов – 4.05,89
2. Савелий Коростелев – 0,02
3. Александр Бакуров – 0,58
4. Сергей Забалуев – 7,70
5. Владислав Осипов – 7,76
6. Роман Дерябов – 13,14
1 комментарий