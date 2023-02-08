Лыжи. Первенство России. Баранова и Трегубов победили в классических спринтах, Евтягина и Коростелев – 2-е

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Алена Баранова и Илья Трегубов победили в классических спринтах на первенстве России по лыжным гонкам в Тюмени. В соревнованиях участвуют лыжники от 21 года до 23 лет. 

Лыжные гонки

Первенство России 

Тюмень 

Спринт, классический стиль 

Девушки

1. Алена Баранова – 4.57,59

2. Екатерина Евтягина – 0,63

3. Мария Крамаренко – 0,66

4. Алеся Рушенцева – 1,13

5. Екатерина Никитина – 1,78

6. Диана Соболева – 8,43

Юноши

1. Илья Трегубов – 4.05,89

2. Савелий Коростелев – 0,02

3. Александр Бакуров – 0,58

4. Сергей Забалуев – 7,70

5. Владислав Осипов – 7,76

6. Роман Дерябов – 13,14

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1 комментарий

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Hardy
куда-то результаты Савелия исчезли
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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