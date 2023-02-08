Лыжи. Первенство России. Баранова и Трегубов победили в классических спринтах, Евтягина и Коростелев – 2-е

Алена Баранова и Илья Трегубов победили в классических спринтах на первенстве России по лыжным гонкам в Тюмени. В соревнованиях участвуют лыжники от 21 года до 23 лет.

Лыжные гонки

Первенство России

Тюмень

Спринт, классический стиль

Девушки

1. Алена Баранова – 4.57,59

2. Екатерина Евтягина – 0,63

3. Мария Крамаренко – 0,66

4. Алеся Рушенцева – 1,13

5. Екатерина Никитина – 1,78

6. Диана Соболева – 8,43

Юноши

1. Илья Трегубов – 4.05,89

2. – 0,02

3. Александр Бакуров – 0,58

4. Сергей Забалуев – 7,70

5. Владислав Осипов – 7,76

6. Роман Дерябов – 13,14