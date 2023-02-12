Лыжи. Первенство России. Фалеева и Соловьев победили в классических масс-стартах на 20 км, Крупицкая и Ившин – 2-е
Лыжники Анастасия Фалеева и Павел Соловьев выиграли масс-старты на 20 км классическим стилем на первенстве России в Тюмени. В соревнованиях участвуют спортсмены от 21 года до 23 лет.
Лыжные гонки
Первенство России
Тюмень
20 км, масс-старт, классический стиль
Девушки
1. Анастасия Фалеева – 1:00.32,8
2. Евгения Крупицкая – 3,6
3. Дарья Непряева – 3,8
4. Алена Баранова – 33,9
5. Елизавета Пантрина – 46,0
6. Александра Кононова – 47,8
7. Татьяна Долматова – 48,2
8. Кристина Кускова – 54,9
9. Ольга Жолудева – 55,6
10. Арина Былинко – 2.17,6
Юноши
1. Павел Соловьев – 51.00,5
2. Александр Ившин – 7,1
3. Сергей Забалуев – 7,6
4. Никита Денисов – 10,7
5. Савелий Коростелев – 13,5
6. Станислав Молчанов – 15,5
7. Илья Трегубов – 16,1
8. Виктор Жуль – 18,6
9. Виктор Иванов – 18,7
10. Дмитрий Жуль – 23,5
Группа Седова очень хорошо выступила по парням - две победы, серебро и бронза, но для них это скорее всего основной старт в сезоне.