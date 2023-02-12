Лыжи. Первенство России. Фалеева и Соловьев победили в классических масс-стартах на 20 км, Крупицкая и Ившин – 2-е

Лыжники Анастасия Фалеева и Павел Соловьев выиграли масс-старты на 20 км классическим стилем на первенстве России в Тюмени. В соревнованиях участвуют спортсмены от 21 года до 23 лет.

Лыжные гонки

Первенство России

Тюмень

20 км, масс-старт, классический стиль

Девушки

1. Анастасия Фалеева – 1:00.32,8

2. – 3,6

3. Дарья Непряева – 3,8

4. Алена Баранова – 33,9

5. – 46,0

6. Александра Кононова – 47,8

7. Татьяна Долматова – 48,2

8. Кристина Кускова – 54,9

9. – 55,6

10. Арина Былинко – 2.17,6

Юноши

1. Павел Соловьев – 51.00,5

2. – 7,1

3. Сергей Забалуев – 7,6

4. Никита Денисов – 10,7

5. – 13,5

6. Станислав Молчанов – 15,5

7. Илья Трегубов – 16,1

8. Виктор Жуль – 18,6

9. Виктор Иванов – 18,7

10. Дмитрий Жуль – 23,5