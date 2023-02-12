Лыжи. Первенство России. Фалеева и Соловьев победили в классических масс-стартах на 20 км, Крупицкая и Ившин – 2-е

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Лыжники Анастасия Фалеева и Павел Соловьев выиграли масс-старты на 20 км классическим стилем на первенстве России в Тюмени. В соревнованиях участвуют спортсмены от 21 года до 23 лет. 

Лыжные гонки 

Первенство России

Тюмень

20 км, масс-старт, классический стиль

Девушки

1. Анастасия Фалеева – 1:00.32,8

2. Евгения Крупицкая – 3,6

3. Дарья Непряева – 3,8

4. Алена Баранова – 33,9

5. Елизавета Пантрина – 46,0

6. Александра Кононова – 47,8

7. Татьяна Долматова – 48,2

8. Кристина Кускова – 54,9

9. Ольга Жолудева – 55,6

10. Арина Былинко – 2.17,6

Юноши

1. Павел Соловьев – 51.00,5

2. Александр Ившин – 7,1

3. Сергей Забалуев – 7,6

4. Никита Денисов – 10,7

5. Савелий Коростелев – 13,5

6. Станислав Молчанов – 15,5

7. Илья Трегубов – 16,1

8. Виктор Жуль – 18,6

9. Виктор Иванов – 18,7

10. Дмитрий Жуль – 23,5

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3 комментария

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armmaster
Ответ Rygeek
Ну наконец-то Крупицкая хоть что-то выиграла в этом сезоне.
Да, но Пантрина на удивление плохо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rygeek
Ну наконец-то Крупицкая хоть что-то выиграла в этом сезоне.
+1
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+1
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SkierNSK
У парней Соловьёв выиграл, Ившин - второй, Забалуев - третий, Денисов- четвёртый, Коростелев- пятый, он пробовал в середине дистанции убежать в сольный отрыв, но его догнали, а на финиш сил не хватило.
Группа Седова очень хорошо выступила по парням - две победы, серебро и бронза, но для них это скорее всего основной старт в сезоне.
+2
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+2
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