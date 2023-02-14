Вик Уайлд: «Надеюсь, что однажды российских спортсменов допустят с гимном и флагом страны»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду надеется, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования с флагом и гимном.

«Я знаю, что недавно стал рассматривать вопрос возвращения россиян на международную арену. Считаю, что это хороший знак.

Я надеюсь, что однажды спортсменов допустят с гимном и флагом страны. Не могу сказать, сможем ли мы побеждать сразу же по возвращении, но думаю, победы обязательно будут», – рассказал Уайлд.