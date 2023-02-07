Уайлд о выступлении на Олимпийских играх: «Я был словно машиной, шел на полном ходу. Знал, что мои победы важны для России, это придавало крутости»

Российский сноубордист Вик Уайлд рассказал об эмоциях после выступления на Олимпийских играх.

До 2012 года спортсмен представлял США. В составе сборной России он выиграл две золотых медали Сочи-2014 и бронзу Пекина-2022.

«Перед Олимпиадой в Сочи ни о чем постороннем не думал, не отвлекался. Старался набрать хорошую форму, у меня к тому моменту не было никаких громких успехов, я концентрировался на своем выступлении. В памяти осталась и церемония открытия, красочно рассказавшая об истории России.

На олимпийской трассе я катался не так много, около четырех дней. Сначала я делал ошибки, может быть, это впоследствии помогло. В день завоевания первой золотой медали я был очень спокоен, не нервничал. Обратил внимание на снег, посмотрел на покров, понял – будет непросто. Старался сфокусироваться, контролировать то, что в моих силах, выступил на максимуме.

Помню ощущение за две секунды до победы. В тот момент понял, что стану олимпийским чемпионом, это особенное чувство. Первое золото как сон, второе – другие эмоции. Я был словно машиной, шел на полном ходу, делал это в большей степени для себя. Я знал, что мои победы важны не только для меня, но и для России, это придавало крутости», – рассказал Уайлд.

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