Вик Уайлд: «Года два‑три назад поймал себя на мысли, что мне очень комфортно в России. Учу русский язык в университете, занимаюсь пять раз в неделю»

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Лыжи

Олимпийский чемпион Сочи-2014, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал об изучении русского языка.

Уайлду 36 лет. Он получил российский паспорт в 2012-м, а до этого выступал за США.

«Когда я переехал в Россию, не задумывался об окружающей среде, погоде, людях, ушел с головой в работу, потихоньку освоился в новой стране, года два‑три назад поймал себя на мысли, что мне здесь очень комфортно.

Русский язык очень трудный, мало понимал долгое время, начал изучать, может быть, два года назад. Сейчас я отвечаю по‑русски, но раньше плохо говорил.

Учу в университете. Трудно, медленный прогресс, думал, буду лучше говорить через пять месяцев. Занимаюсь пять раз в неделю», – сказал Уайлд.

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1 комментарий

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Регион-36
Блин, жить на всем готовом, изучать язык, учиться в университете.., чего там еще, чем плохо и в чем не комфортно ? а.. погода и окружающая среда, вот бы всем твои проблемы )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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