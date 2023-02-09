Лыжи. Первенство России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Пантрина – 2-я, Кусургашева – 3-я

Лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на первенстве России в Тюмени. В соревнованиях участвуют спортсменки от 21 года до 23 лет.

Лыжные гонки

Первенство России

Тюмень

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 28.20,6

2. – 8,9

3. Арина Кусургашева – 17,7

4. – 28,2

5. Алеся Рушенцева – 1.03,1

6. Екатерина Никитина – 1.03,3

7. – 1.26,8

8. Елизавета Еремеева – 1.34,7

9. Арина Каличева – 1.37,0

10. – 1.38,0