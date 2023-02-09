Лыжи. Первенство России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Пантрина – 2-я, Кусургашева – 3-я

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Елизавета Пантрина (Бекишева) Елизавета Еремеева Алеся Рушенцева Алина Пеклецова Лыжи

Лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на первенстве России в Тюмени. В соревнованиях участвуют спортсменки от 21 года до 23 лет. 

Лыжные гонки 

Первенство России

Тюмень

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 28.20,6

2. Елизавета Пантрина – 8,9

3. Арина Кусургашева – 17,7

4. Евгения Крупицкая – 28,2

5. Алеся Рушенцева – 1.03,1

6. Екатерина Никитина – 1.03,3

7. Ольга Жолудева – 1.26,8

8. Елизавета Еремеева – 1.34,7 

9. Арина Каличева – 1.37,0

10. Дарья Непряева – 1.38,0

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2 комментария

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Valery24
Что-то Жолудева и Крупицкая очень расстраивают. Такие надежды на них возлагались.
Так плохо пробежать,еще и на профильном коньке
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SkierNSK
Пеклецова 2005-ого года. Будет новой надеждой. Крупицкая не очень, а Жолудева и Непряева совсем далеко.
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