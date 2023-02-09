Лыжи. Первенство России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Пантрина – 2-я, Кусургашева – 3-я
Лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на первенстве России в Тюмени. В соревнованиях участвуют спортсменки от 21 года до 23 лет.
Лыжные гонки
Первенство России
Тюмень
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Алина Пеклецова – 28.20,6
2. Елизавета Пантрина – 8,9
3. Арина Кусургашева – 17,7
4. Евгения Крупицкая – 28,2
5. Алеся Рушенцева – 1.03,1
6. Екатерина Никитина – 1.03,3
7. Ольга Жолудева – 1.26,8
8. Елизавета Еремеева – 1.34,7
9. Арина Каличева – 1.37,0
10. Дарья Непряева – 1.38,0
Так плохо пробежать,еще и на профильном коньке