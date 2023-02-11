Лыжи. Первенство России. Команда Москвы победила в женской эстафете, команда Красноярского края – в мужской

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Команда Москвы победила в женской эстафете на первенстве России по лыжным гонкам в Тюмени, команда Красноярского края – 1-я у мужчин. В соревнованиях участвуют спортсмены от 21 года до 23 лет. 

Лыжные гонки 

Первенство России

Тюмень

Эстафета 4x5 км

Девушки

1. Москва (Елизавета Маслакова, Екатерина Евтягина, Арина Каличева, Александра Кононова) – 58.12,8

2. Санкт-Петербург-1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Юлия Урбо, Евгения Крупицкая) – 21,9

3. Татарстан-1 (Полина Лобастова, Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Алеся Рушенцева) – 1.04,1 

Юноши

1. Красноярский край (Кирилл Архипкин, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев) – 49.45,2

2. Санкт-Петербург-1 (Максим Липкин, Дмитрий Васильев, Егор Гусак, Сергей Забалуев) – 0,8

3. Москва (Лев Новиков, Владимир Рыбкин, Данил Нелипа, Илья Трегубов) – 1,7

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1 комментарий

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Bernie
Неожиданно….
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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