Лыжи. Первенство России. Команда Москвы победила в женской эстафете, команда Красноярского края – в мужской

Команда Москвы победила в женской эстафете на первенстве России по лыжным гонкам в Тюмени, команда Красноярского края – 1-я у мужчин. В соревнованиях участвуют спортсмены от 21 года до 23 лет.

Лыжные гонки

Первенство России

Тюмень

Эстафета 4x5 км

Девушки

1. Москва (Елизавета Маслакова, Екатерина Евтягина, Арина Каличева, Александра Кононова) – 58.12,8

2. Санкт-Петербург-1 (Диана Соболева, , Юлия Урбо, ) – 21,9

3. Татарстан-1 (Полина Лобастова, , , Алеся Рушенцева) – 1.04,1

Юноши

1. Красноярский край (Кирилл Архипкин, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев) – 49.45,2

2. Санкт-Петербург-1 (Максим Липкин, Дмитрий Васильев, Егор Гусак, Сергей Забалуев) – 0,8

3. Москва (Лев Новиков, Владимир Рыбкин, Данил Нелипа, Илья Трегубов) – 1,7