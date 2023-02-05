Чепалова о нейтральном статусе для российских лыжников: «Решение должна принимать Вяльбе. Но вообще ставить такие условия неправильно»
Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова высказалась о возможном участии российских лыжников в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении строгих правил.
«В этой ситуации решение должна принимать Елена Вяльбе. Думаю, она примет правильное решение, ее все поддержат.
Но вообще ставить такие условия – неправильно. Если мы садимся есть, то на стол не ставят тарелку с едой, которую ты не хочешь. Поэтому Европе надо хорошо подумать и сказать правильные слова России.
Нас бьют, а мы крепчаем. Дай бог, чтобы все разрешилось хорошо. Хочу пожелать спортсменам терпения, а болельщикам – не переставать их поддерживать», – сказала Чепалова.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Комментарии