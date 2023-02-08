Горные лыжи. Чемпионат мира. Пинтуро победил в комбинации, Шварц – 2-й, Хазер – 3-й

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7 февраля французский горнолыжник Алексис Пинтуро выиграл золото в комбинации на чемпионате мира в Мерибеле.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Мерибель, Франция

Мужчины

Комбинация

1. Алексис Пинтуро (Франция) – 1.53,31

2. Марко Шварц (Австрия) – 0,10

3. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,44

4. Ривер Радамус (США) – 0,69

5. Атле Лие Макграт (Норвегия) – 0,72

6. Лоик Мейар (Швейцария) – 1,20

7. Тобиас Кастлунгер (Италия) – 2,99

8. Альберт Ортега (Испания) – 3,50

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