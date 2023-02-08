Горные лыжи. Чемпионат мира. Пинтуро победил в комбинации, Шварц – 2-й, Хазер – 3-й
7 февраля французский горнолыжник Алексис Пинтуро выиграл золото в комбинации на чемпионате мира в Мерибеле.
Горные лыжи
Чемпионат мира
Мерибель, Франция
Мужчины
Комбинация
1. Алексис Пинтуро (Франция) – 1.53,31
2. Марко Шварц (Австрия) – 0,10
3. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,44
4. Ривер Радамус (США) – 0,69
5. Атле Лие Макграт (Норвегия) – 0,72
6. Лоик Мейар (Швейцария) – 1,20
7. Тобиас Кастлунгер (Италия) – 2,99
8. Альберт Ортега (Испания) – 3,50
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