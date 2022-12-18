Горные лыжи. Кубок мира. Бротен победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Одерматт – 3-й

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Норвежский горнолыжник Лукас Бротен одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадии.

Горные лыжи

Кубок мира

Альта-Бадия, Италия

Мужчины

Гигантский слалом

1. Лукас Бротен (Норвегия) – 2.36,35

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,02

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,10

4. Алексис Пинтуро (Франция) – 0,67

5. Жан Краньец (Словения) – 0,69

6. Марко Шварц (Австрия) – 0,75

7. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,80

8. Александр Шмид (Германия) – 0,91

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