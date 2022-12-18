Горные лыжи. Кубок мира. Бротен победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Одерматт – 3-й
Норвежский горнолыжник Лукас Бротен одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадии.
Горные лыжи
Кубок мира
Альта-Бадия, Италия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Лукас Бротен (Норвегия) – 2.36,35
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,02
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,10
4. Алексис Пинтуро (Франция) – 0,67
5. Жан Краньец (Словения) – 0,69
6. Марко Шварц (Австрия) – 0,75
7. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,80
8. Александр Шмид (Германия) – 0,91
Комментарии