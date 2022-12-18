Горные лыжи. Кубок мира. Бротен победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Одерматт – 3-й

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадии.

Горные лыжи

мира

Альта-Бадия, Италия

Мужчины

Гигантский слалом

1. (Норвегия) – 2.36,35

2. (Норвегия) – 0,02

3. (Швейцария) – 0,10

4. (Франция) – 0,67

5. Жан Краньец (Словения) – 0,69

6. Марко Шварц (Австрия) – 0,75

7. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,80

8. Александр Шмид (Германия) – 0,91