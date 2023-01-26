Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Кавьезель – 2-й, Шварц – 3-й

Французский горнолыжник Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии.

Горные лыжи

Кубок мира

Шладминг, Австрия

Мужчины

Гигантский слалом

1. Лоик Мейар (Франция) – 2.18,77

2. Джино Кавьезель (Швейцария) – 0,59

3. Марко Шварц (Австрия) – 0,81

4. Александр Стин Олсен (Норвегия) – 1,29

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,30

6. Жан Краньец (Словения) – 1,41

7. Алексис Пинтуро (Франция) – 1,66

8. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1,81