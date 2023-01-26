Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Кавьезель – 2-й, Шварц – 3-й

Теги Кубок мира результаты горные лыжи сборная Австрии сборная Швейцарии гигантский слалом сборная Франции Хенрик Кристофферсен сборная Норвегии (горные лыжи) Алексис Пинтуро сборная Словении Александр Омодт Кильде Марко Шварц Жан Краньец Лоик Мейар Джино Кавьезель Лыжи

Французский горнолыжник Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии. 

Горные лыжи

Кубок мира

Шладминг, Австрия

Мужчины

Гигантский слалом

1. Лоик Мейар (Франция) – 2.18,77

2. Джино Кавьезель (Швейцария) – 0,59

3. Марко Шварц (Австрия) – 0,81

4. Александр Стин Олсен (Норвегия) – 1,29

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,30

6. Жан Краньец (Словения) – 1,41

7. Алексис Пинтуро (Франция) – 1,66

8. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1,81

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
radio_weiss
У норгов раз - и новый топ. Удивительно спортивная нация.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий