Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Кавьезель – 2-й, Шварц – 3-й
Французский горнолыжник Лоик Мейар победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии.
Горные лыжи
Кубок мира
Шладминг, Австрия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Лоик Мейар (Франция) – 2.18,77
2. Джино Кавьезель (Швейцария) – 0,59
3. Марко Шварц (Австрия) – 0,81
4. Александр Стин Олсен (Норвегия) – 1,29
5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,30
6. Жан Краньец (Словения) – 1,41
7. Алексис Пинтуро (Франция) – 1,66
8. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1,81
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