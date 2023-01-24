Елена Вяльбе: «Коростелев просто рожден для лыжного спорта. Будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Большунов»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступления Савелия Коростелева в нынешнем сезоне.
Сейчас 19-летний спортсмен идет седьмым в общем зачете Кубка России.
«Он очень талантливый и способный. Его нынешние результаты далеко не те, что он действительно может показывать. Савелий просто рожден для лыжного спорта. У него и характер спортивный, и кондиции, и с головой он дружит.
Когда ты видишь такой талантище, то еще больше за него переживаешь, чем за спортсмена, который больше середняк и который неимоверными трудами когда-то один раз выстрелит.
Для меня Савелий Коростелев – будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Саша Большунов, который может и в спринте выступать на высочайшем уровне, и на дистанции, и классикой бежит, и коньком», – сказала Вяльбе.
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Устюшку сдали с потрохами двое: Крамер и Сорин. Крамер, - это когда его осенью спросили, а что это у тебя устюшка жирный какой. - А он, - говорит, - у меня всегда такой в межсезонье. Соревноваться начнет - похудеет.
А Сорин - совсем недавно, когда к нему устюшку отрядили. Тот вначале мотался непойми где, потом приехал на сбор вообще никакой, но за несколько сверхударных тренировок пришел в кондиции. Тут Сорин и говорит: мы всегда знали, что устюшка может быстро привести себя в порядок, но вот настолько быстро - не знали.
В исполнении Сорина это звучало как комплимент, хотя на самом деле - это полная катастрофа и непрофессионализм. Человек далекий от устюшки и тот знает, что устюшка вечно разтренирован, но зато может быстро набрать форму сверхударными нагрузками. Которые его а) калечат, б) базы-то все равно нет.
Поэтому устюшку на целый сезон никогда и не хватало, поэтому он и ломается то и дело. Для него лето - это отпуск, а не работа. Он потом типа нагоняет побыстрому.