Елена Вяльбе: «Коростелев просто рожден для лыжного спорта. Будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Большунов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Савелий Коростелев Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступления Савелия Коростелева в нынешнем сезоне.

Сейчас 19-летний спортсмен идет седьмым в общем зачете Кубка России.

«Он очень талантливый и способный. Его нынешние результаты далеко не те, что он действительно может показывать. Савелий просто рожден для лыжного спорта. У него и характер спортивный, и кондиции, и с головой он дружит.

Когда ты видишь такой талантище, то еще больше за него переживаешь, чем за спортсмена, который больше середняк и который неимоверными трудами когда-то один раз выстрелит.

Для меня Савелий Коростелев – будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Саша Большунов, который может и в спринте выступать на высочайшем уровне, и на дистанции, и классикой бежит, и коньком», – сказала Вяльбе.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪

31 комментарий

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Рафаэль Хименез
Ответ F242
Он не падения профукал, а подготовки к сезону и базу, вечно все не так у него, как не турнир, так снятия или болезни. Падения это часть карьеры лыжника и это просто неприятность. С таким же успехом можно снять медаль с Сани и дать ее Дарио в Сочинском марафоне.
А типа вы настолько уверены что Дарио обыграл бы Саню, и на счёт Устюгова, так как с ним обошлись в 2018,многие бы завязали со спортом вообще, зря вы принижаете Устюгова, после такого лютого беспредела тяжело себя заставить тренироваться, а он ещё и золото Олимпиады взял
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Enchanter WIZZARD
Ардашева тоже хвалили, но в итоге пока пшик.
Про Крупицкую говорили, что она талантливее Степановой...
Мацокиной предрекали большое будущее, но пока откровенно слаба
Ившин тоже на этапах КР ничего не показывает
Только Савелий из молодых пока оправдывает похвалу
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Andry 72
Ответ SkierNSK
Ну да, у Устюгова всего то 3 золота с ЧМ и ОИ и ещё 5 серебра и бронзы, и 15 побед на КМ, у нас же полно лыжников лучше. И куда уж до других звёздных юниоров - Седова, Червоткина, Ростовцева...
Хотелось бы чтобы не как результаты у Устюгова,а как у Большунова,и даже лучше,надо брать пример с лучших,а лучшие сейчас в лыжах Клэбо и Большунов
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ТМЗ
покажите пальто этот текст,чтобы научилась уважать детей,. да и людей, которые ей приносят славу и деньжища
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GuillermoCoria
Ответ SkierNSK
Ну да, у Устюгова всего то 3 золота с ЧМ и ОИ и ещё 5 серебра и бронзы, и 15 побед на КМ, у нас же полно лыжников лучше. И куда уж до других звёздных юниоров - Седова, Червоткина, Ростовцева...
И победа на Тур де Ски
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SkierNSK
Ответ Щеглот
не 7, а 6. Из шести штук пять - из лахти, которое было ДО олимпиады. Олимпиада была после лахти. Что/кто ему помешало взять медали с чм которые, как и олимпиада, была после лахти?
Не 6, а 7.
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Биатлонная зима
Потом появится еще кто- нибудь круче
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Oleg152762
Ответ Алексей Никитин
Я и не говорил, что должно. Не надо принижать заслуги Устюгова. Возможно как человек он не всем нравится, но он добился много и мог добиться больше при других обстоятельствах и другом характере. И нельзя говорить, что он не оправдал надежд, которые на него возлагали.
А я и не принижаю. Конечно, он топовый лыжник! Для меня он номер 2/3 вместе с Легковым. После Большунова. Мой вопрос риторический, можно сказать! Это же круто, что у нас за сравнительно небольшой промежуток 4 топовых лыжника.
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Алексей Никитин
Ответ Щеглот
не 7, а 6. Из шести штук пять - из лахти, которое было ДО олимпиады. Олимпиада была после лахти. Что/кто ему помешало взять медали с чм которые, как и олимпиада, была после лахти?
Конкуренция, характер, подготовка.
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Алексей Никитин
Ответ Oleg152762
Ну их и не должно быть. Разве 4 человека - это мало?
Я и не говорил, что должно. Не надо принижать заслуги Устюгова. Возможно как человек он не всем нравится, но он добился много и мог добиться больше при других обстоятельствах и другом характере. И нельзя говорить, что он не оправдал надежд, которые на него возлагали.
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Щеглот
Ответ Алексей Никитин
7 медалей с ЧМ это получается не взял? Хватит уже нести чушь, будь объективнее. Устюгов в рамках лыж России супер-топ в новой истории. Большунов, Устюгов, Легков, Крюков - больше у нас нет лыжников звезд.
не 7, а 6. Из шести штук пять - из лахти, которое было ДО олимпиады. Олимпиада была после лахти. Что/кто ему помешало взять медали с чм которые, как и олимпиада, была после лахти?
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Oleg152762
Ответ Pankratoff
Ну прям захвалила. Рано так говорить, на ЧР будет видно что он из себя представляет.
Зря его в Китай отрядили!
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Oleg152762
Ответ Алексей Никитин
7 медалей с ЧМ это получается не взял? Хватит уже нести чушь, будь объективнее. Устюгов в рамках лыж России супер-топ в новой истории. Большунов, Устюгов, Легков, Крюков - больше у нас нет лыжников звезд.
Ну их и не должно быть. Разве 4 человека - это мало?
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Алексей Никитин
Ответ Щеглот
а с чм ему кто/что помешал больше медалей взять? Почему с чм не взял, а с ОИ должен был?
7 медалей с ЧМ это получается не взял? Хватит уже нести чушь, будь объективнее. Устюгов в рамках лыж России супер-топ в новой истории. Большунов, Устюгов, Легков, Крюков - больше у нас нет лыжников звезд.
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Щеглот
Ответ F242
Он не падения профукал, а подготовки к сезону и базу, вечно все не так у него, как не турнир, так снятия или болезни. Падения это часть карьеры лыжника и это просто неприятность. С таким же успехом можно снять медаль с Сани и дать ее Дарио в Сочинском марафоне.
Всё верно, устюшка - несистемный лыжник. Вернее он изобрел свою собственную систему, которая с одной стороны дает кой-какой результат, с другой обходится ему таким боком, что мама не горюй.

Устюшку сдали с потрохами двое: Крамер и Сорин. Крамер, - это когда его осенью спросили, а что это у тебя устюшка жирный какой. - А он, - говорит, - у меня всегда такой в межсезонье. Соревноваться начнет - похудеет.
А Сорин - совсем недавно, когда к нему устюшку отрядили. Тот вначале мотался непойми где, потом приехал на сбор вообще никакой, но за несколько сверхударных тренировок пришел в кондиции. Тут Сорин и говорит: мы всегда знали, что устюшка может быстро привести себя в порядок, но вот настолько быстро - не знали.
В исполнении Сорина это звучало как комплимент, хотя на самом деле - это полная катастрофа и непрофессионализм. Человек далекий от устюшки и тот знает, что устюшка вечно разтренирован, но зато может быстро набрать форму сверхударными нагрузками. Которые его а) калечат, б) базы-то все равно нет.

Поэтому устюшку на целый сезон никогда и не хватало, поэтому он и ломается то и дело. Для него лето - это отпуск, а не работа. Он потом типа нагоняет побыстрому.
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Щеглот
Ответ Алексей Никитин
Я имел ввиду, что он недобрал медали не по своей вине. У него должно было быть больше медалей с ОИ.
а с чм ему кто/что помешал больше медалей взять? Почему с чм не взял, а с ОИ должен был?
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Евгений Соболев
Ответ Матвей Суицидин
Хотелось бы, чтобы у Большунова появился конкурент на дистанциях внутри России пока он еще на пике. В спринте конкуренция более сильная - 4-5 человек на медали претендуют, а на дистанциях Большунов забирает почти все, когда в форме и без травм. Коростелеву удачи, еще бы Ившин подтянулся, куда-то он пропал после феерии на юниорских чемпионатах.
На что вы все надеятесь?.. Утухнет весь спорт через пару лет!!!
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F242
Ответ SkierNSK
Шутите, что-ли? У Седова было 5 золотых, 2 серебра и бронза с ЮЧМ. У Устюгова 5 золотых и серебро. У Червоткина 4 золотых, серебро и 2 бронзы. И то, что Седов и Червоткин брали медали на дистанции с соперниками на 2 года старше, по потенциалу выше, чем победа Устюгова в спринте над ребятами годом старше
Каким боком вы сюда приплели Седова с Червоткиным не понимаю, спринтом там и не пахнет, Седов вообще тут лишний, выиграл один раз и все на взрослом уровне, а Червоткин просто хороший классист. Ни тот ни другой не прима и не пример.
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Евгений Соболев
Бабушка Вяльбе!!.. Коростылёву надо менять гражданство и валить с бешеной скоростью от сюда!!! Иначе все твои потуги утонут в беспросветном мраке устроенным твоим "любимым" презикдентом!!
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Матвей Суицидин
Хотелось бы, чтобы у Большунова появился конкурент на дистанциях внутри России пока он еще на пике. В спринте конкуренция более сильная - 4-5 человек на медали претендуют, а на дистанциях Большунов забирает почти все, когда в форме и без травм. Коростелеву удачи, еще бы Ившин подтянулся, куда-то он пропал после феерии на юниорских чемпионатах.
+2
-2
0
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SkierNSK
Ответ F242
Да все-таки потенциал то у него был значительно выше. Согласитесь, что он много не добрал и по личкам Крюков например выше. Считаю, что он мог встать в один ряд с Петюней и ЕВ сравнивает Савелия уже с Большуновым, который добился значительно более весомых успехов.
Шутите, что-ли? У Седова было 5 золотых, 2 серебра и бронза с ЮЧМ. У Устюгова 5 золотых и серебро. У Червоткина 4 золотых, серебро и 2 бронзы. И то, что Седов и Червоткин брали медали на дистанции с соперниками на 2 года старше, по потенциалу выше, чем победа Устюгова в спринте над ребятами годом старше
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Алексей Никитин
Ответ F242
Он не падения профукал, а подготовки к сезону и базу, вечно все не так у него, как не турнир, так снятия или болезни. Падения это часть карьеры лыжника и это просто неприятность. С таким же успехом можно снять медаль с Сани и дать ее Дарио в Сочинском марафоне.
Я имел ввиду, что он недобрал медали не по своей вине. У него должно было быть больше медалей с ОИ.
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F242
Ответ Алексей Никитин
Он профукал медаль спринт Сочи из за падения, а в 2018 его вообще не пустили. И в чев вина Устюгова ?
Он не падения профукал, а подготовки к сезону и базу, вечно все не так у него, как не турнир, так снятия или болезни. Падения это часть карьеры лыжника и это просто неприятность. С таким же успехом можно снять медаль с Сани и дать ее Дарио в Сочинском марафоне.
+4
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Алексей Никитин
Ответ F242
Да все-таки потенциал то у него был значительно выше. Согласитесь, что он много не добрал и по личкам Крюков например выше. Считаю, что он мог встать в один ряд с Петюней и ЕВ сравнивает Савелия уже с Большуновым, который добился значительно более весомых успехов.
Он профукал медаль спринт Сочи из за падения, а в 2018 его вообще не пустили. И в чев вина Устюгова ?
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-2
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F242
Ответ SkierNSK
Ну да, у Устюгова всего то 3 золота с ЧМ и ОИ и ещё 5 серебра и бронзы, и 15 побед на КМ, у нас же полно лыжников лучше. И куда уж до других звёздных юниоров - Седова, Червоткина, Ростовцева...
Да все-таки потенциал то у него был значительно выше. Согласитесь, что он много не добрал и по личкам Крюков например выше. Считаю, что он мог встать в один ряд с Петюней и ЕВ сравнивает Савелия уже с Большуновым, который добился значительно более весомых успехов.
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