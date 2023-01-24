Елена Вяльбе: «Коростелев просто рожден для лыжного спорта. Будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Большунов»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступления Савелия Коростелева в нынешнем сезоне.

Сейчас 19-летний спортсмен идет седьмым в общем зачете Кубка России.

«Он очень талантливый и способный. Его нынешние результаты далеко не те, что он действительно может показывать. Савелий просто рожден для лыжного спорта. У него и характер спортивный, и кондиции, и с головой он дружит.

Когда ты видишь такой талантище, то еще больше за него переживаешь, чем за спортсмена, который больше середняк и который неимоверными трудами когда-то один раз выстрелит.

Для меня Савелий Коростелев – будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Саша Большунов, который может и в спринте выступать на высочайшем уровне, и на дистанции, и классикой бежит, и коньком», – сказала Вяльбе.

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