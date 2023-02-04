Лыжи. Кубок России. Смирнова, Грухвина, Шалабода, Горбунова, Доценко выступят в коньковом спринте
5 февраля на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет женский спринт свободным стилем.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
7-й этап
Красногорск
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, начало финала – 13:00, прямая трансляция – телеканал «Спортивный».
Старт-лист квалификации
18. Анна Грухвина
19. Анастасия Москаленко
20. Мария Давыденкова
21. Майя Якунина
22. Ольга Сергеева
23. Валерия Лукашова
25. Анастасия Игнатьева
28. Лидия Горбунова
29. Дарья Рогозина
31. Анастасия Власова
32. Мария Гущина
34. Виктория Трошина
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