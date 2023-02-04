Лыжи. Кубок России. Смирнова, Грухвина, Шалабода, Горбунова, Доценко выступят в коньковом спринте

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) Анастасия Доценко Мария Гущина Мария Давыденкова Кубок России Лидия Горбунова (Дуркина) Майя Якунина Дарья Рогозина Екатерина Смирнова Ольга Сергеева Анастасия Власова (1991) Анастасия Москаленко Анна Грухвина Елизавета Шалабода Анастасия Игнатьева Виктория Трошина Валерия Лукашова Лыжи

5 февраля на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске пройдет женский спринт свободным стилем.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, начало финала – 13:00, прямая трансляция – телеканал «Спортивный».

Старт-лист квалификации

18. Анна Грухвина

19. Анастасия Москаленко

20. Мария Давыденкова

21. Майя Якунина

22. Ольга Сергеева

23. Валерия Лукашова

24. Елизавета Шалабода

25. Анастасия Игнатьева

26. Екатерина Смирнова

27. Анастасия Доценко

28. Лидия Горбунова

29. Дарья Рогозина

31. Анастасия Власова

32. Мария Гущина

34. Виктория Трошина

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2 комментария

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Додик Аксель
Ответ иг1171
а где эта, говорливая
Будет комментировать, а потом в блоге поделится впечатлениями.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иг1171
а где эта, говорливая
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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