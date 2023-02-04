Юрий Бородавко: «Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на самом высоком уровне. Надеемся, что будут приняты правильные для нас решения»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям.
«Такая риторика важна не только для нас, но и для всего лыжного спорта. Все начинается с разговоров, с обсуждений. А приходит к результату – голосованию, принятию решений.
Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на самом высоком уровне. Как говорит русская пословица: «от слов до дела бывает очень далеко». Мы внимательно наблюдаем, следим. Надеемся, что будут приняты правильные для нас решения», – сказал Бородавко.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Придумали ,по всей видимости, свои иезуитские штуки,чтобы окончательно унизить, оскорбить и втоптать в грязь наших спортсменов. Нет им никакого дела до них! Вспомните, как обошлись с
нашими параолимпийцами , так и не дав им выступить, прикрывшись тупыми отговорками о " безопасности".
Просто раскачивают "лодку"....((