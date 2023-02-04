Юрий Бородавко: «Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на самом высоком уровне. Надеемся, что будут приняты правильные для нас решения»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям.

«Такая риторика важна не только для нас, но и для всего лыжного спорта. Все начинается с разговоров, с обсуждений. А приходит к результату – голосованию, принятию решений.

Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на самом высоком уровне. Как говорит русская пословица: «от слов до дела бывает очень далеко». Мы внимательно наблюдаем, следим. Надеемся, что будут приняты правильные для нас решения», – сказал Бородавко.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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2 комментария

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Лизавета Анна -Мария
Не поверю МОК ни- ког-да!
Придумали ,по всей видимости, свои иезуитские штуки,чтобы окончательно унизить, оскорбить и втоптать в грязь наших спортсменов. Нет им никакого дела до них! Вспомните, как обошлись с
нашими параолимпийцами , так и не дав им выступить, прикрывшись тупыми отговорками о " безопасности".
Просто раскачивают "лодку"....((
+1
-1
0
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La Gushka
Вопрос о лыжах будет обсуждаться летом 2024, куда торопиться?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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