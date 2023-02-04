Юрий Бородавко: «Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на самом высоком уровне. Надеемся, что будут приняты правильные для нас решения»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям.

«Такая риторика важна не только для нас, но и для всего лыжного спорта. Все начинается с разговоров, с обсуждений. А приходит к результату – голосованию, принятию решений.

Радует, что обсуждает вопрос допуска на самом высоком уровне. Как говорит русская пословица: «от слов до дела бывает очень далеко». Мы внимательно наблюдаем, следим. Надеемся, что будут приняты правильные для нас решения», – сказал Бородавко.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?