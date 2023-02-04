Ермил Вокуев: «По финансам не можем позволить себе выехать на сбор в горы. Думаю, что такая ситуация во всех регионах»
Российский лыжник Ермил Вокуев рассказал, что региональные команды из‑за нехватки средств не могут позволить себе проведение сборов вместо участия в этапах Кубка России.
Седьмой этап Кубка России проходит с 3 по 5 февраля в Красногорске. Лидеры сборной России в соревнованиях не участвуют, так как команда проводит сбор в Сочи.
– Многие лидеры пропускают этот этап. У вас не было подобных планов?
– У нас по финансам не выходит. Не можем выехать в горы, бегаем свои соревнования, бегаем другие.
Нужно еще бегать на ведомственных соревнованиях, что тоже мешает поехать в горы. Думаю, что такая ситуация во всех регионах. Только сборная России может пропустить турнир, – сказал Вокуев.
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