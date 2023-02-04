Ермил Вокуев: «По финансам не можем позволить себе выехать на сбор в горы. Думаю, что такая ситуация во всех регионах»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Ермил Вокуев Лыжи

Российский лыжник Ермил Вокуев рассказал, что региональные команды из‑за нехватки средств не могут позволить себе проведение сборов вместо участия в этапах Кубка России.

Седьмой этап Кубка России проходит с 3 по 5 февраля в Красногорске. Лидеры сборной России в соревнованиях не участвуют, так как команда проводит сбор в Сочи.

– Многие лидеры пропускают этот этап. У вас не было подобных планов?

– У нас по финансам не выходит. Не можем выехать в горы, бегаем свои соревнования, бегаем другие.

Нужно еще бегать на ведомственных соревнованиях, что тоже мешает поехать в горы. Думаю, что такая ситуация во всех регионах. Только сборная России может пропустить турнир, – сказал Вокуев. 

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