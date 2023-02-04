Ермил Вокуев: «По финансам не можем позволить себе выехать на сбор в горы. Думаю, что такая ситуация во всех регионах»

Российский лыжник рассказал, что региональные команды из‑за нехватки средств не могут позволить себе проведение сборов вместо участия в этапах Кубка России.

Седьмой этап Кубка России проходит с 3 по 5 февраля в Красногорске. Лидеры сборной России в соревнованиях не участвуют, так как команда проводит сбор в Сочи.

– Многие лидеры пропускают этот этап. У вас не было подобных планов?

– У нас по финансам не выходит. Не можем выехать в горы, бегаем свои соревнования, бегаем другие.

Нужно еще бегать на ведомственных соревнованиях, что тоже мешает поехать в горы. Думаю, что такая ситуация во всех регионах. Только сборная России может пропустить турнир, – сказал Вокуев.