Лыжи. Кубок России. Белов, Ларьков, Ардашев, Краснов, Порошкин выступят в классической гонке на 15 км с раздельным стартом

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Алексей Виценко Кубок России Ермил Вокуев Андрей Ларьков Андрей Феллер Владимир Фролов Сергей Ардашев Илья Порошкин Александр Гребенько Павел Соловьев Лыжи

3 февраля в Красногорске стартует седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классическую «разделку» на 15 км. 

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Мужчины

15 км, классический стиль

Начало – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Спортивный». 

Старт-лист 

36. Андрей Краснов

47. Андрей Феллер 

49. Алексей Виценко 

54. Андрей Ларьков

55. Ермил Вокуев

56. Владимир Фролов

57. Павел Соловьев

58. Сергей Ардашев

59. Александр Гребенько

60. Евгений Белов 

61. Евгений Семяшкин 

62. Илья Порошкин 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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3 комментария

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закрыт по беспределу
Глебо решил не выходить на прогулку?
Или не доехал?
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Биатлонная зима
Состав мощный🎿
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errny
Два Беловых?
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