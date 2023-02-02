Лыжи. Кубок России. Белов, Ларьков, Ардашев, Краснов, Порошкин выступят в классической гонке на 15 км с раздельным стартом

3 февраля в Красногорске стартует седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классическую «разделку» на 15 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Мужчины

15 км, классический стиль

Начало – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Спортивный».

Старт-лист

36. Андрей Краснов

47. Андрей Феллер

49. Алексей Виценко

54.

55.

56. Владимир Фролов

57. Павел Соловьев

58.

59. Александр Гребенько

60.

61. Евгений Семяшкин

62.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.