Лыжи. Кубок России. Белов, Ларьков, Ардашев, Краснов, Порошкин выступят в классической гонке на 15 км с раздельным стартом
3 февраля в Красногорске стартует седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классическую «разделку» на 15 км.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
7-й этап
Красногорск
Мужчины
15 км, классический стиль
Начало – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Спортивный».
Старт-лист
36. Андрей Краснов
47. Андрей Феллер
49. Алексей Виценко
54. Андрей Ларьков
55. Ермил Вокуев
56. Владимир Фролов
57. Павел Соловьев
58. Сергей Ардашев
59. Александр Гребенько
60. Евгений Белов
61. Евгений Семяшкин
62. Илья Порошкин
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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