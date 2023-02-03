Александр Легков: «Если российских спортсменов допустят в нейтральном статусе, пусть едут на соревнования. Это их жизнь. Всем известно, откуда они»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что российским спортсменам нужно воспользоваться возможностью выступать в нейтральном статусе.
– Сейчас говорить не о чем. Этот вопрос только обсуждается. Это все мыльная опера. Чего мы воздух гоняем? Дайте какой-то конкретики. Позвоните по этому вопросу депутатам Госдумы, они уже высказывались на этот счет. Не о чем разговаривать. Если их допустят в нейтральном статусе, то пусть едут на соревнования. Это их жизнь. Всем известно, откуда они.
– Нейтральный флаг вас не пугает?
– Меня чего им пугать? Я уже на соревнования не поеду.
Я знаю, как спортсмены тренируются. Мое мнение, если есть возможность ехать под нейтральным флагом, пускай едут, как это было на предыдущих Олимпиадах из-за других проблем. Они приедут после соревнований в Россию. Мы здесь включим им гимн России, будет флаг. Да и там все будут знать, какую страну ребята представляют.
Да, это далеко не приятно и, наверное, это неправильно. Но отказываться не надо. Пускай соревнуются, а главное – побеждают. Это их жизнь, – сказал Легков.
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
Хотя, всё может быть совсем не так.
Добавлю.
Там будут знать то, что скажут местные СМИ, и мало не покажется.
Два предложения - которые изменят сознание.
Эффект ореола и оглупение темы.
К мнению чемпиона ОИ должны прислушиваться.
Серьёзную политическую проблему опустили до уровня пионерской тусовки.
Мы за поездку на ОИ в нейтральном статусе - без комментариев.