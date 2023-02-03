Александр Легков: «Если российских спортсменов допустят в нейтральном статусе, пусть едут на соревнования. Это их жизнь. Всем известно, откуда они»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что российским спортсменам нужно воспользоваться возможностью выступать в нейтральном статусе.

– Сейчас говорить не о чем. Этот вопрос только обсуждается. Это все мыльная опера. Чего мы воздух гоняем? Дайте какой-то конкретики. Позвоните по этому вопросу депутатам Госдумы, они уже высказывались на этот счет. Не о чем разговаривать. Если их допустят в нейтральном статусе, то пусть едут на соревнования. Это их жизнь. Всем известно, откуда они.

– Нейтральный флаг вас не пугает?

– Меня чего им пугать? Я уже на соревнования не поеду.

Я знаю, как спортсмены тренируются. Мое мнение, если есть возможность ехать под нейтральным флагом, пускай едут, как это было на предыдущих Олимпиадах из-за других проблем. Они приедут после соревнований в Россию. Мы здесь включим им гимн России, будет флаг. Да и там все будут знать, какую страну ребята представляют.

Да, это далеко не приятно и, наверное, это неправильно. Но отказываться не надо. Пускай соревнуются, а главное – побеждают. Это их жизнь, – сказал Легков.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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12 комментариев

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irina1980
Ответ Алиса80
Их жизнь-родину прославлять.Зачем всей стране наблюдать как унижают ее граждан по факту рождения.Хотите Нейтрально -чешите за свой счет!!!
А кто прославит ее? Сильнейших не допустят все равно,а середняков и не заметит никто.Белым флагом Родину не прославишь,это они себя хотят прославить.
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irina1980
Легков с ума сошел? Значит,спортсмены поедут унижаться бегать под белым флагом,потому что это их жизнь,а ребята,которые отдают их ее за нас и спортсменов в том числе,поедут врагам пресмыкаться, зная,что их там ненавидят, презирают? Чувства гордости нужно иметь или нет? Тогда уж пусть не приезжают обратно.
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expertmer2020
Ответ Алиса80
Их жизнь-родину прославлять.Зачем всей стране наблюдать как унижают ее граждан по факту рождения.Хотите Нейтрально -чешите за свой счет!!!
Трансляций ОИ не будет же.
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Ksenia RN
Ответ Алиса80
Их жизнь-родину прославлять.Зачем всей стране наблюдать как унижают ее граждан по факту рождения.Хотите Нейтрально -чешите за свой счет!!!
Не будет этого, всё оплатят. Поедут еврокопейку зарабатывать в свой карман, часть которой оставят в бюджет стран, которые против нас вооружение отправляют - и смех, и грех.
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Алиса80
Их жизнь-родину прославлять.Зачем всей стране наблюдать как унижают ее граждан по факту рождения.Хотите Нейтрально -чешите за свой счет!!!
0
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-2
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expertmer2020
Сейчас штаты на фоне прибалтов выглядят здравомыслящими спортивными миротворцами.

Хотя, всё может быть совсем не так.
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Ksenia RN
Ещё ни с чем пирог, но наши чемпионы уже выражают готовность приползти как нейтралы-капитулянты под белой тряпкой. Щас западные партнёры постебутся с них и допустят только Коростелёва с Грухвиной)
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expertmer2020
У нас большое подозрение, что МОК главное отчитаться, что Хартия соблюдена и русский спортсмен был на ОИ.
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expertmer2020
Ответ F242
Да наплевать, что скажут эти СМИ...они вон шавок прибалтийских уже подключили и дальше что, спортсмены должны перестать соревноваться...
Мы за соревнования - написали же.
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F242
Ответ expertmer2020
- Да и там будут знать, какую страну ребята представляют. Добавлю. Там будут знать то, что скажут местные СМИ, и мало не покажется. Два предложения - которые изменят сознание.
Да наплевать, что скажут эти СМИ...они вон шавок прибалтийских уже подключили и дальше что, спортсмены должны перестать соревноваться...
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
- Да и там будут знать, какую страну ребята представляют.

Добавлю.

Там будут знать то, что скажут местные СМИ, и мало не покажется.

Два предложения - которые изменят сознание.
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expertmer2020
- Мы здесь включим им гимн России, будет флаг. Да и там будут знать, какую страну ребята представляют.

Эффект ореола и оглупение темы.

К мнению чемпиона ОИ должны прислушиваться.

Серьёзную политическую проблему опустили до уровня пионерской тусовки.

Мы за поездку на ОИ в нейтральном статусе - без комментариев.
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