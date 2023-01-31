Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе
С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе пройдет седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
7-й этап
Тоблах, Италия
Расписание трансляций
3 февраля, пятница
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 14:00 по московскому времени, финалы – 16:30 Матч! Арена
4 февраля, суббота
Женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль
15:00
Мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль
17:00
5 февраля, воскресенье
Женщины, эстафета
13:00 Матч! Арена
Мужчины, эстафета
15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.
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