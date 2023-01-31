Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе

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С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе пройдет седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Расписание трансляций

3 февраля, пятница

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 14:00 по московскому времени, финалы – 16:30 Матч! Арена

4 февраля, суббота

Женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль

15:00

Мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль

17:00

5 февраля, воскресенье

Женщины, эстафета

13:00 Матч! Арена

Мужчины, эстафета

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.

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