Легков о заявлении МОК про допуск россиян: «Непонятно, как они будут выбирать. Хотят взять и расколоть наше спортивное сообщество»

Теги лыжные гонки Александр Легков МОК Париж-2024 Лыжи

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе.

Ранее МОК сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«Мне непонятно, как они будут выбирать. Кто поддерживал, кто не поддерживал? Такие моменты… Они хотят взять и расколоть наше спортивное сообщество», – сказал Легков.

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2 комментария

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Регион-36
Ну и, что здесь непонятного - выступаешь за боевые действия ?, добро пожаловать в добровольцы. Нет ? можно и на олимпиаде посоревноваться. Про раскол.. это к другим людям.
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+3
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Анатолий К
Поддержка боевых действий и допинг???Что бы это значило?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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