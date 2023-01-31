Легков о заявлении МОК про допуск россиян: «Непонятно, как они будут выбирать. Хотят взять и расколоть наше спортивное сообщество»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе.

Ранее МОК сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«Мне непонятно, как они будут выбирать. Кто поддерживал, кто не поддерживал? Такие моменты… Они хотят взять и расколоть наше спортивное сообщество», – сказал Легков.

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