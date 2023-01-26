Лыжи. Кубок мира. Пярмякоски, Диггинс, Нисканен, Андерссон, Хайди и Лотта Венг, Остберг, Фоссесхолм выступят в коньковой «разделке» на 10 км

27 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус пройдет женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 14.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Норвегия)

9. Джулия Керн (США)...

11. (США)...

13. (Финляндия)...

15. Хайди Венг (Норвегия)...

17. (Финляндия)...

19. Рози Бреннан (США)

21. Тереза Штадлобер (Австрия)...

23. Эбба Андерссон (Швеция)

27. Силье Теодорсен (Норвегия)...

29. Виктория Карл (Германия)...

31. Лотта Венг (Норвегия)...

33. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

34. Моа Лундгрен (Швеция)

35. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)...

37. Эва Уревц (Словения)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе