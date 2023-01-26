Лыжи. Кубок мира. Пярмякоски, Диггинс, Нисканен, Андерссон, Хайди и Лотта Венг, Остберг, Фоссесхолм выступят в коньковой «разделке» на 10 км

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27 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус пройдет женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Женщины

10 км, свободный стиль 

Начало – 14.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Рагнхиль Хага (Норвегия)

9. Джулия Керн (США)...

11. Джесси Диггинс (США)...

13. Кертту Нисканен (Финляндия)...

15. Хайди Венг (Норвегия)...

17. Криста Пярмякоски (Финляндия)...

19. Рози Бреннан (США)

21. Тереза Штадлобер (Австрия)...

23. Эбба Андерссон (Швеция)

27. Силье Теодорсен (Норвегия)...

29. Виктория Карл (Германия)...

31. Лотта Венг (Норвегия)...

33. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

34. Моа Лундгрен (Швеция)

35. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)...

37. Эва Уревц (Словения)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе

 

4 комментария

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Electric02
Ответ Грюденфельдер
Тириль нет. Прогноз - 1. Эбба 2. Пармакоски 3. Лотта Венг
Лотта Венг выше Диггинс в коньковой разделке???
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SkierNSK
Ответ Грюденфельдер
Тириль нет. Прогноз - 1. Эбба 2. Пармакоски 3. Лотта Венг
Андерссон после ковида. Очень давно уже вернулась к тренировкам, но всё же последствия могут быть даже от лёгкой формы ковида.
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Vicing Charlsson
Ответ Грюденфельдер
Тириль нет. Прогноз - 1. Эбба 2. Пармакоски 3. Лотта Венг
Диггинс, Хейди тоже притендентки.
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Грюденфельдер
Тириль нет. Прогноз - 1. Эбба 2. Пармакоски 3. Лотта Венг
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+1
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