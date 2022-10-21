Жена Большунова о том, что дочь Спицова тоже зовут Ева: «Если нам нравится имя и мы выбрали его, то мне все равно, кто как называет своих детей»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) светская хроника Денис Спицов Александр Большунов Анна Большунова (Жеребятьева) Лыжи

Анна Большунова, жена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.

27 августа у пары родилась дочь Ева.

– Врач разрешил уже спортом заниматься?

– Да, вчера разрешил и сразу побежала.

– Сколько вы были без спорта?

– В беременность не занималась вообще.

– Сколько набрала за беременность? Сколько уже сбросила?

– Набрала 20. Сбросила 15. Пора подключать спорт и питание.

– Как удалось так быстро скинуть 15 кг?

– Они ушли в первые две недели. Потом вес встал, но я и кушаю все, что хочу. Пора браться за себя, ждала разрешения врача на спорт, так мне легче совмещать с питанием.

– Почему назвали Евой? У Дениса Спицова тоже Ева.

– Если нам нравится имя и мы выбрали его, то мне все равно, кто как называет своих детей. На всем белом свете еще столько Ев. Не тот ориентир вы выбрали, – написала Большунова.

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