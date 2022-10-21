Жена Большунова о том, что дочь Спицова тоже зовут Ева: «Если нам нравится имя и мы выбрали его, то мне все равно, кто как называет своих детей»

, жена трехкратного олимпийского чемпиона , ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.

27 августа у пары родилась дочь Ева.

– Врач разрешил уже спортом заниматься?

– Да, вчера разрешил и сразу побежала.

– Сколько вы были без спорта?

– В беременность не занималась вообще.

– Сколько набрала за беременность? Сколько уже сбросила?

– Набрала 20. Сбросила 15. Пора подключать спорт и питание.

– Как удалось так быстро скинуть 15 кг?

– Они ушли в первые две недели. Потом вес встал, но я и кушаю все, что хочу. Пора браться за себя, ждала разрешения врача на спорт, так мне легче совмещать с питанием.

– Почему назвали Евой? У Дениса Спицова тоже Ева.

– Если нам нравится имя и мы выбрали его, то мне все равно, кто как называет своих детей. На всем белом свете еще столько Ев. Не тот ориентир вы выбрали, – написала Большунова.