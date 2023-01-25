Бородавко о заявлении МОК о допуске россиян: «Не доверяю и не верю этим словам»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Не знаю, во что это выльется. Не доверяю и не верю этим словам. Конечно, вопрос допуска будет рассмотрен, но не сейчас. Может, летом или когда-то еще.

Думаю, это пока просто разговоры», – сказал Бородавко.

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия

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2 комментария

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Биатлонная зима
Прав Бородавко на все 💯
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Andreir888
Таких выступлений со стороны МОК было уже немало..."Я не сказала "да", и не сказала "нет")) Так что, пожалуй, Бородавко прав
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+4
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