Бородавко о заявлении МОК о допуске россиян: «Не доверяю и не верю этим словам»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Не знаю, во что это выльется. Не доверяю и не верю этим словам. Конечно, вопрос допуска будет рассмотрен, но не сейчас. Может, летом или когда-то еще.

Думаю, это пока просто разговоры», – сказал Бородавко.

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия