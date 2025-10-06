  • Спортс
  • Светлана Журова: «Не думаю, что Клэбо будет бойкотировать соревнования с участием россиян. Его высказывание было довольно нейтральным»
Светлана Журова: «Не думаю, что Клэбо будет бойкотировать соревнования с участием россиян. Его высказывание было довольно нейтральным»

Журову удивляет позиция спортсменов, готовых бойкотировать старты из-за россиян.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что не знает, как будет себя вести, если российских лыжников допустят к стартам, и отметил, что спорт кажется очень незначительным, пока продолжается конфликт на Украине. 

Шведская лыжница Линн Сван, в свою очередь, сообщила, что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде, так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась. 

А спортсмен устроил бойкот и пролетел мимо чемпионата мира. Поэтому все и говорят, что спорт должен быть вне политики. Нельзя зависеть от чужих интересов, надо в первую очередь руководствоваться своими мыслями и интересами.

Понятно, что у спортсмена в другой стране может быть своя позиция, свое мнение. Вот он так видит ситуацию, но людей явно накрутили и довели до того, что они готовы бойкотировать соревнования.

Не думаю, что тот же Клэбо будет бойкотировать Олимпиаду и соревнования с участием россиян. К тому же его высказывание было довольно нейтральным по отношению к нам. Пожалуй, нейтральная позиция и является самой правильной в данном контексте для него. Куда ветер подует, туда и он. Он же из демократичной страны», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Вспомните, когда были массовые бойкоты в 80-х годах прошлого века. Неужели те, кто решился на это, сейчас рады, что не участвовали в Олимпиадах?

Они все потом просили прощения. А в моменте им казалось, что они все делали правильно, ссылались на свою гражданскую позицию. А политики этим с удовольствием пользовались и раскручивали, а потом забыли и не переживали, что кто-то там не поехал на чемпионат мира или Олимпиаду. 

Как сказал наш самый демократичный президент, спортсмены должны сами решать, ехать им на турниры или нет. Не думаю, что в Норвегии или Западе это прям массовая история с угрозами бойкотов.

Скорее это единичные случаи, мол, только попробуйте допустить русских, и мы вам все испортим. А почему они так про израильтян не говорят? Наверняка у них есть мнение и на счет этого конфликта.

А потом кто-то возьмет и скажет, что мы с мусульманами не хотим соревноваться по какой-то причине. Поэтому здесь задача МОК и международных федераций не допустить подобных угроз бойкотами. Не знаю, что должно случиться, чтобы спортсмены действительно начали бойкотировать», – приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
