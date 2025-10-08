  • Спортс
  Журналист NRK Салтведт: «Не думаю, что норвежские спортсмены получают удовольствие от побед, когда отсутствует конкуренция с россиянами»
Журналист NRK Салтведт: «Не думаю, что норвежские спортсмены получают удовольствие от побед, когда отсутствует конкуренция с россиянами»

Норвежский журналист высказался о конкуренции на международной арене без россиян.

«Честно говоря, я не думаю, что норвежские спортсмены получают удовольствие от побед, когда отсутствует конкуренция с россиянами, особенно в лыжных гонках. Все понимают, что значение нынешних побед сильно обесценено.

Игры в Пекине были последними соревнованиями с настоящей спортивной ценностью.

Надеюсь, мир наступит скоро, тогда норвежские спортсмены смогут снова побеждать, конкурируя с сильнейшими российскими соперниками», – заявил журналист NRK Ян Петтер Салтведт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Ян Петтер Салтведт
logoсборная Норвегии
Р-Спорт
