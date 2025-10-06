Юрий Бородавко: «К заявлениям Клэбо и других норвежцев надо относиться осторожно. Их руководители не хотят видеть наших спортсменов»

Юрий Бородавко призвал осторожно относиться к словам норвежцев о россиянах.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил , что не знает, как будет себя вести, если российских лыжников допустят к стартам, и отметил, что спорт кажется очень незначительным, пока продолжается конфликт на Украине.

«К заявлениям Клэбо и других норвежцев надо относиться осторожно. Я думаю, что их спортивные и политические руководители не хотят видеть наших спортсменов. Нам остается только ждать решения FIS», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска россиян к турнирам в нейтральном статусе 21 октября.

