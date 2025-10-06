Дмитрий Васильев: «Клэбо боится Большунова. Обычный трусишка, который всех обыгрывает благодаря легальному использованию допинга»

Васильев считает, что Клэбо боится возвращения Александра Большунова.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил , что не знает, как будет себя вести, если российских лыжников допустят к стартам, и отметил, что спорт кажется очень незначительным, пока продолжается конфликт на Украине.

«Клэбо боится Большунова , поэтому всегда готов все перевернуть в сторону политики. Обычный трусишка, который всех обыгрывает благодаря легальному использованию допинга.

Большунов без допинга победит его, поэтому Клэбо боится. Поэтому он может и бойкотировать Олимпиаду, если наших спортсменов допустят.

Сейчас очень удобно все сбагрить на политику, когда человек не может выиграть. Очень хороший повод отмазаться и на что-то сослаться. Все мы помним, как на Олимпиаде у него живот заболел именно тогда, когда он «вагон» проиграл на 30 км», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска россиян к турнирам в нейтральном статусе 21 октября.

