  • Дмитрий Васильев: «Клэбо боится Большунова. Обычный трусишка, который всех обыгрывает благодаря легальному использованию допинга»
17

Васильев считает, что Клэбо боится возвращения Александра Большунова.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что не знает, как будет себя вести, если российских лыжников допустят к стартам, и отметил, что спорт кажется очень незначительным, пока продолжается конфликт на Украине. 

«Клэбо боится Большунова, поэтому всегда готов все перевернуть в сторону политики. Обычный трусишка, который всех обыгрывает благодаря легальному использованию допинга.

Большунов без допинга победит его, поэтому Клэбо боится. Поэтому он может и бойкотировать Олимпиаду, если наших спортсменов допустят.

Сейчас очень удобно все сбагрить на политику, когда человек не может выиграть. Очень хороший повод отмазаться и на что-то сослаться. Все мы помним, как на Олимпиаде у него живот заболел именно тогда, когда он «вагон» проиграл на 30 км», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска россиян к турнирам в нейтральном статусе 21 октября.

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
