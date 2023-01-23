«Дежурный набор таблеток, портативный комнатный увлажнитель, электронные весы и своя подушка». Степанова рассказала, что берет с собой в дорогу

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала, что всегда берет с собой в дорогу.

«Дежурный набор таблеток, проверенных и разрешенных врачом команды. Мы часто живем далеко от аптек, плюс местные лекарства нам, бывает, просто не подходят: в Швейцарии, Италии, например, обожают во все препараты от простуды добавлять псевдоэфедрин. Не знаю, насколько он эффективен в качестве сосудосуживающего, но он совершенно четко в «запретном листе» WADA, это допинг.

Дежурный набор протеиновых батончиков. Думаю, объяснять не надо. Это на всякий случай, когда в дороге по каким-то причинам поесть не удается.

Полгода в гостиницах топят батареи. Это, конечно, прекрасно. Но плохо, что воздух от этого становится сухим. Портативный комнатный увлажнитель всегда со мной с октября по апрель. Рекомендация врача команды.

Электронные весы. Да, мне и тренеру надо знать, сколько я вешу, иногда дважды в день. У меня сверхпортативная модель японской фирмы Tanita, компактнее я не нашла.

Электронный безмен. Аэрофлот и большинство других авиакомпаний разрешают багаж до 23 кг. У меня нет желания возиться с перевесом – с годами достигла высокой степени совершенства в деле упаковки чемодана даже не глядя на весы – у меня всегда 22.9 кг, ха! Но все-таки себя проверяю.

Я успела пожить во многих гостиницах. Как-нибудь посчитаю и расскажу вам, сколько удалось посетить. И меня преследует одна беда: ни одна подушка мне не подходит. Почти никогда. Приходится возить свою. Своя подушка ближе к телу.

Специальной «складной» чайник – если знаю, что в номере его не будет. Напитки погорячее, слова покороче…

Не советую сушить лыжные ботинки на батарее. Обувь за 1000 евро на это не рассчитана. Поэтому всегда беру в дорогу сушилку для обуви!» – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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12 комментариев

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papadok
Вот как милый пост от Вероники без добра и палок, так никаких тебе сотен комментариев под ним.
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Cruz
Вероника учла критику и написала этот пост сама!
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Волька-ибн-Алёша
галуху надо б включить в этот набор таблов
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Регион-36
с протеином аккуратней, усы вырастут, придется еще бритву брать.
+5
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+5
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petr
Главное таблетки --а должность врача сборной и врачей на любых соревнованиях видимо отменила Вяльбе -средства экономит-и не забыла упомянуть Италию -Швецарию -типа я там каждую неделю ту суюсь
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закрыт по беспределу
Ответ VictorVallecano
По ней видно, что на таблетках сидит.
А чë не так?
Вкратце ввела подписчиков в курс дела.
В чëм проблема-то?
+4
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Vicing Charlsson
Ответ Леван Мкртчян
Электронный безмен, складной чайник, портативный увлажнитель воздуха, электронные весы Танита .... возит с собой Степанова, в качестве предметов первой необходимости. Интересено, что из всего перечисленного российского производства? Она же ,вроде, везде кричала про бесполезный и загнивающий запад, от которого нам ничего не нужно
Как обычно, все патриоты пользуются вражеским авто, смартфоном, электробытовой техникой, одеждой и интернетом. Но при этом ругают и критикуют стран производителей всех этих вещей.
+9
-5
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Варлампий Варлампий
с колобком Вяльбе соревнуется в споре "ах какая я крутая"
+2
-5
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Леван Мкртчян
Электронный безмен, складной чайник, портативный увлажнитель воздуха, электронные весы Танита .... возит с собой Степанова, в качестве предметов первой необходимости.
Интересено, что из всего перечисленного российского производства? Она же ,вроде, везде кричала про бесполезный и загнивающий запад, от которого нам ничего не нужно
+9
-7
+2
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Алексей Барсуков
Думаю объяснять не надо, но объяснила...ха ха
+4
-1
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Евгений - 79
И при этом пишет, про выставленные в коридор ботинки. Видимо ее литературный негр не все посты читает
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-4
+9
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VictorVallecano
По ней видно, что на таблетках сидит.
+6
-5
+1
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