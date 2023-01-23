«Дежурный набор таблеток, портативный комнатный увлажнитель, электронные весы и своя подушка». Степанова рассказала, что берет с собой в дорогу

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала, что всегда берет с собой в дорогу.

«Дежурный набор таблеток, проверенных и разрешенных врачом команды. Мы часто живем далеко от аптек, плюс местные лекарства нам, бывает, просто не подходят: в Швейцарии, Италии, например, обожают во все препараты от простуды добавлять псевдоэфедрин. Не знаю, насколько он эффективен в качестве сосудосуживающего, но он совершенно четко в «запретном листе» WADA, это допинг.

Дежурный набор протеиновых батончиков. Думаю, объяснять не надо. Это на всякий случай, когда в дороге по каким-то причинам поесть не удается.

Полгода в гостиницах топят батареи. Это, конечно, прекрасно. Но плохо, что воздух от этого становится сухим. Портативный комнатный увлажнитель всегда со мной с октября по апрель. Рекомендация врача команды.

Электронные весы. Да, мне и тренеру надо знать, сколько я вешу, иногда дважды в день. У меня сверхпортативная модель японской фирмы Tanita, компактнее я не нашла.

Электронный безмен. Аэрофлот и большинство других авиакомпаний разрешают багаж до 23 кг. У меня нет желания возиться с перевесом – с годами достигла высокой степени совершенства в деле упаковки чемодана даже не глядя на весы – у меня всегда 22.9 кг, ха! Но все-таки себя проверяю.

Я успела пожить во многих гостиницах. Как-нибудь посчитаю и расскажу вам, сколько удалось посетить. И меня преследует одна беда: ни одна подушка мне не подходит. Почти никогда. Приходится возить свою. Своя подушка ближе к телу.

Специальной «складной» чайник – если знаю, что в номере его не будет. Напитки погорячее, слова покороче…

Не советую сушить лыжные ботинки на батарее. Обувь за 1000 евро на это не рассчитана. Поэтому всегда беру в дорогу сушилку для обуви!» – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».