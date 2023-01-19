«Высказывать мнение под постами – привилегия. Снижать планку отбора не намерена». Степанова – на предложение открыть комментарии в соцсетях

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова ответила на предложение открыть комментарии к постам в соцсетях.

«Мне продолжают присылать сообщения с просьбами открыть комментарии к постам в соцсетях. За то недолгое время, когда я это позволяла, выяснила для себя следующее: «серийные комментаторы», оставляющие по 5-10 сообщений в день, – люди, у которых других занятий в жизни, видимо, нет.

Знаний, советов мне полезных у них тоже нет и, судя по всему, никогда не будет. Образ их жизни, их опыт и так далее от моего далеки бесконечно. А пыхтеть от злобы они вполне могут и в многочисленных пабликах и дохлых чатиках, среди себе подобных. Что и делают, я так понимаю.

В любом случае, это статистическая погрешность среди общей аудитории, не более...» – написала Степанова в телеграм-канале.

«Позитивных комментариев куда больше, но у меня нет ни времени, не желания фильтровать сообщения. Если у вас есть что-то доброе сказать – думаю, вы переживете без публичности в соцсетях.

Автограф, совместное селфи – с удовольствием, но приходите на наши соревнования, поддержите нас всех. Не обязательно на морозе зимой – думаю, что-то летом придумаем тоже, буду держать в курсе», – добавила она.

«Итак, высказывать мнение под постами – это привилегия. Привилегия для тех, кого я знаю лично, кто мне интересен. Кстати, не обязательно всегда они со мной согласны – посмотрите наши «дебаты про европейский путь и азиатский». В целом таких людей немало, сотни. И снижать планку отбора не намерена», – заключила Степанова.

«Плачь, Европа, и смотри, что ты потеряла». Степанова нашла себя на Кубке России: побеждает и подшучивает над норвежцами

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33 комментария

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Data Architector
Ничего удивительного... Степановой интересна только трибуна, мнение "слушателей" - нет...
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RWMen
Как же вы задолбали тереть комментарии, модеры! Вам заняться что-ли нечем?
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Bijelo Dugme
Ответ R Kukhov
Она бухает что-ли?
бухает её копирайтер )
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artpal
Ответ играю роль либерала
Сколько высокопарных фраз! Будет очень интересно посмотреть, как поведут себя такие известные личности после окончания войны и прихода к власти нового правительства. Я сам выступаю за либерализм и свободу во всем. Но если таких людей, как Степанова, будут судить за то, что человек поддержал тот ужас, который сейчас происходит в Украине. Я не буду защищать ее свободу. Пусть люди, стоящие у власти, решают, что с ними делать.
Думаешь, после прихода к власти Пригожина (а если и будет новое правительство, то такое) Степанову будут судить?
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karlsson27
Надеюсь она не замужем и парня у нее нет. Иначе мне жалко этого беднягу
+3
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+3
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Atsuktuvas
А здесь в каком месте надо оформлять Fan ID ?
0
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Shveddka
Сыроежка местного значения
+1
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pg5kcmgytn
Вероника, какие новости по стройкам? Стоят ещё?😝
+2
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Берни Парент
https://www.youtube.com/watch?v=uFK8u2aRU2g

Степанова в роли Новосельцева.
+1
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RWMen
Никому не нужна по факту, а гонора столько....это конечно вызывает смех)
+3
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играю роль либерала
Сколько высокопарных фраз! Будет очень интересно посмотреть, как поведут себя такие известные личности после окончания войны и прихода к власти нового правительства. Я сам выступаю за либерализм и свободу во всем. Но если таких людей, как Степанова, будут судить за то, что человек поддержал тот ужас, который сейчас происходит в Украине. Я не буду защищать ее свободу. Пусть люди, стоящие у власти, решают, что с ними делать.
+4
-5
-1
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закрыт по беспределу
Применительно к злобным комментаторам реакция вполне себе понятная.
+3
-3
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Forza
«серийные комментаторы», оставляющие по 5-10 сообщений в день, – люди, у которых других занятий в жизни, видимо, нет.(с)

Ну это не правда. Вероника ещё и на лыжах кататься успевает.
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Игореха Веселов
Ответ Вячеслав Суворов
Не по годам зазвездинутая.
В депутаты только таких и берут)
+6
0
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Игореха Веселов
Интересно, а она хоть вменяемая вообще??
+4
0
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Вячеслав Суворов
Не по годам зазвездинутая.
+10
-1
+9
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Ковид 07.10.52
Образ их жизни, их опыт и так далее от моего далеки бесконечно...
Вот это отношение к народу...на налоги которого ее кормят...в нелюбимой Европе ее после такого выступления поперли бы из сборной...а у нас в думу возьмут, там нужны такие, которые представляют его, но плевать на его мнение...потому что между ними и теми кого представляют - бесконечность...
+12
0
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Александр Бородин
Как я был рад за нее когда она взяла золото, и каким неприятным по итогу человеком она оказалась. Засунь себе свою привилегию в коньковый бег! Сама с собой, и переписывайся
+12
0
+12
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GullitRuud
Толково сказано .
0
-4
-4
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Ярослав Веровский
,,Правдорубка’’ Степанова боится услышать правду о самой себе? С чего бы это?
+9
0
+9
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Lanc
Почему тогда не закрыты комментарии под этой новостью на Спортсе?
0
0
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закрыт по беспределу
Классным раздражителем стала)
+1
-4
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papadok
Очень хочу посмотреть дебаты про европейский и азиатский пути. Кто даст ссылку? Правда, хочу, интересно. По поводу комментариев, как привилегии - можно и так повернуть, обычно пишущему (публицисту) интересна реакция читающего. Можно, конечно, всех несогласных с собой позиционировать как "пыхтящих от злобы среди себе подобных". Риторика, кстати, никого не напоминает? Очень похоже на нынешние перлы бывшего автора мема "свобода лучше, чем несвобода". Суть от всего этого не меняется, пыхтящих, похоже, больше, чем способных воспарить до дискуссии с Вероникой о евро-азиатских коллизиях. Извини, Вероника, нет у меня для Вас Гумилева. Перефразируя Иосифа Виссарионыча, других комментаторов у меня для вас нет.
+5
0
+5
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tam005
Время ид отов пришло... Только они и говорят.
0
-2
-2
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R Kukhov
Она бухает что-ли?
+11
-2
+9
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