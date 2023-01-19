«Высказывать мнение под постами – привилегия. Снижать планку отбора не намерена». Степанова – на предложение открыть комментарии в соцсетях

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова ответила на предложение открыть комментарии к постам в соцсетях.

«Мне продолжают присылать сообщения с просьбами открыть комментарии к постам в соцсетях. За то недолгое время, когда я это позволяла, выяснила для себя следующее: «серийные комментаторы», оставляющие по 5-10 сообщений в день, – люди, у которых других занятий в жизни, видимо, нет.

Знаний, советов мне полезных у них тоже нет и, судя по всему, никогда не будет. Образ их жизни, их опыт и так далее от моего далеки бесконечно. А пыхтеть от злобы они вполне могут и в многочисленных пабликах и дохлых чатиках, среди себе подобных. Что и делают, я так понимаю.

В любом случае, это статистическая погрешность среди общей аудитории, не более...» – написала Степанова в телеграм-канале.

«Позитивных комментариев куда больше, но у меня нет ни времени, не желания фильтровать сообщения. Если у вас есть что-то доброе сказать – думаю, вы переживете без публичности в соцсетях.

Автограф, совместное селфи – с удовольствием, но приходите на наши соревнования, поддержите нас всех. Не обязательно на морозе зимой – думаю, что-то летом придумаем тоже, буду держать в курсе», – добавила она.

«Итак, высказывать мнение под постами – это привилегия. Привилегия для тех, кого я знаю лично, кто мне интересен. Кстати, не обязательно всегда они со мной согласны – посмотрите наши «дебаты про европейский путь и азиатский». В целом таких людей немало, сотни. И снижать планку отбора не намерена», – заключила Степанова.

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