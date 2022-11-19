Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Остберг, Фоссесхолм, Хага, Калво, Хайди Венг пробегут гонку на 10 км свободным стилем
20 ноября женщины пробегут гонку на 10 км свободным стилем на открытии лыжного сезона в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
Бейтостолен, Норвегия
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 13.45 по московскому времени.
Старт-лист
58. Ингвильд Флюгстад Остберг
60. Анне Кьерсти Калво
63. Астрид Ойре Шлинн
64. Тириль Венг
65. Катрин Харшем
67. Лотта Венг
68. Хелене Марие Фоссесхолм
69. Марте Сконес
70. Рагнхиль Хага
71. Хайди Венг
Полный список участниц можно посмотреть здесь.
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