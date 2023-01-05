Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Гранеруд выиграл квалификацию, Кубацки – 2-й, Ланишек – 3-й
Норвежский прыгун с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд выиграл квалификацию на четвертом этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене.
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS142
Квалификация
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 151,9 балла (137,0 м)
2. Давид Кубацки (Польша) – 147,5 (137,5)
3. Анже Ланишек (Словения) – 143,7 (134,0)
4. Камиль Стох (Польша) – 143,3 (137,0)
5. Михаэль Хайбек (Австрия) – 143,1 (136,0)
6. Штефан Крафт (Австрия) – 139,9 (134,5)
7. Петер Превц (Словения) – 136,6 (133,5)
8. Рею Кобаяси (Япония) – 136,4 (133,0)
9. Клеменс Айгнер (Австрия) – 136,0 (131,0)
10. Жига Йелар (Словения) – 135,1 (135,0)
11. Петр Жила (Польша) – 135,0 (133,0)
12. Тими Зайц (Словения) – 134,4 (128,5)
13. Константин Шмид (Германия) – 134,1 (132,0)
14. Мануэль Феттнер (Австрия) – 133,7 (132,5)
15. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 132,4 (131,5)
Общий зачет после 3-го этапа
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 877,8
2. Давид Кубацки (Польша) – 854,5
3. Анже Ланишек (Словения) – 823,5
4. Петр Жила (Польша) – 807,5
5. Камиль Стох (Польша) – 798
6. Штефан Крафт (Австрия) – 796,5
7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 788,5
8. Андреас Веллингер (Германия) – 776,4
9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 771
10. Ловро Кос (Словения) – 769,6
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