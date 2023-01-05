Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Гранеруд выиграл квалификацию, Кубацки – 2-й, Ланишек – 3-й

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Норвежский прыгун с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд выиграл квалификацию на четвертом этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

Квалификация

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 151,9 балла (137,0 м)

2. Давид Кубацки (Польша) – 147,5 (137,5)

3. Анже Ланишек (Словения) – 143,7 (134,0)

4. Камиль Стох (Польша) – 143,3 (137,0)

5. Михаэль Хайбек (Австрия) – 143,1 (136,0)

6. Штефан Крафт (Австрия) – 139,9 (134,5)

7. Петер Превц (Словения) – 136,6 (133,5)

8. Рею Кобаяси (Япония) – 136,4 (133,0)

9. Клеменс Айгнер (Австрия) – 136,0 (131,0)

10. Жига Йелар (Словения) – 135,1 (135,0)

11. Петр Жила (Польша) – 135,0 (133,0)

12. Тими Зайц (Словения) – 134,4 (128,5)

13. Константин Шмид (Германия) – 134,1 (132,0)

14. Мануэль Феттнер (Австрия) – 133,7 (132,5)

15. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 132,4 (131,5)

Общий зачет после 3-го этапа

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 877,8

2. Давид Кубацки (Польша) – 854,5

3. Анже Ланишек (Словения) – 823,5

4. Петр Жила (Польша) – 807,5

5. Камиль Стох (Польша) – 798

6. Штефан Крафт (Австрия) – 796,5

7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 788,5

8. Андреас Веллингер (Германия) – 776,4

9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 771

10. Ловро Кос (Словения) – 769,6

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