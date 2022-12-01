Юрий Бородавко: «Непряевой трудно досталась победа, было видно, что она недостаточно хорошо себя чувствует, но она смогла упереться на финише»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты классических гонок на Кубке России в Вершине Теи.
У мужчин победу одержал Александр Большунов, у женщин – Наталья Непряева.
«Сегодня прошла классическая гонка, Большунов выиграл, он постепенно набирает форму. Немного не хватило Денису Спицову до второго места.
Если говорить не только о моей группе, то здесь выступали специалисты по классическому ходу, это Илья Семиков и Илья Порошкин, все подтвердили свой класс.
Наталье (Непряевой), безусловно, трудно досталась эта победа, было видно, что она недостаточно хорошо себя чувствует, но она смогла упереться на финише.
Думаю, Наталья через старты сможет набрать форму. В целом я доволен формой своих подопечных, подготовка идет по плану», – сказал Бородавко.
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