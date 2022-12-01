Юрий Бородавко: «Непряевой трудно досталась победа, было видно, что она недостаточно хорошо себя чувствует, но она смогла упереться на финише»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал результаты классических гонок на Кубке России в Вершине Теи.

У мужчин победу одержал , у женщин – .

«Сегодня прошла классическая гонка, Большунов выиграл, он постепенно набирает форму. Немного не хватило до второго места.

Если говорить не только о моей группе, то здесь выступали специалисты по классическому ходу, это и , все подтвердили свой класс.

Наталье (Непряевой), безусловно, трудно досталась эта победа, было видно, что она недостаточно хорошо себя чувствует, но она смогла упереться на финише.

Думаю, Наталья через старты сможет набрать форму. В целом я доволен формой своих подопечных, подготовка идет по плану», – сказал Бородавко.