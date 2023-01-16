Дмитрий Губерниев: «Шемякин пытается неумело оправдываться, его остается только пожалеть. А стиль работы Вяльбе нам всем хорошо известен»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление лыжника Алексея Шемякина, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не называла его «лошарой».
13 января Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Алексей переместится на четвертое место.
«Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара», – цитировал лыжника «Спорт-Экспресс». Позднее Алексей опроверг, что Вяльбе произнесла эти слова.
«Я ориентируюсь по официальным источникам. Вышло интервью в «Спорт-Экспрессе», нет нужды не доверять журналисту. У нас спортсмены так делают довольно часто. Сначала говорят, а потом, может быть, начинают бояться, может быть кто-то с ним поговорил.
У нас, в принципе, все спортсмены молчуны. Возьмите биатлон, но совершенно же очевидно, что им не доплачивают призовые. У СБР деньги есть, могли бы платить призовые побольше. А не 70000 с такими бюджетами.
Где комитеты спортсменов? Которые могли бы за свои права бороться. Наших ребят и так выгнали из всех международных соревнований. Спортсмены тоже люди зависимые, с одной стороны.
А с другой, если такая ситуация не справедливая произошла, а парень дал назад. Либо напугали, либо поговорили. Ну и дальше так будет такое же отношение к людям продолжаться.
Пока сами спортсмены не поймут, что за свои права нужно бороться. Поэтому я вообще не удивлен. Он сейчас там пытается как-то неумело оправдываться.
Мы его берем на защиту, а он говорит: «Нет, нет – это все было не так». Его остается только пожалеть. А стиль работы Елены Валерьевны нам всем хорошо известен», – сказал Губерниев.
Алексей Шемякин: «Слова о «лошаре» были адресованы мной самому себе в рамках самоиронии. Вяльбе на награждении сказала только «поздравляю»
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