Степанова о 2-м месте в скиатлоне: «Непряева на классике убежала, не хотела со мной «играть». В Малиновке попробую отыграться»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Наталья Непряева Раиса Сметанина Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова ответила на вопрос о соперничестве с Натальей Непряевой.

Сегодня обе лыжницы выступили в скиатлоне на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Непряева одержала победу, Степанова стала второй.

– Как ощущения после гонки?

– Да немного обидно было. Наташа на классике убежала, не хотела со мной «играть». На коньковой части дистанции я догнала ее, и вместе «поиграли», как я и обещала вчера.

– Был сегодня шанс выиграть?

– Конечно, был, интрига была до самого финиша. Мы проговаривали с тренером разные расклады, и вот сегодня получилось так.

– Как в целом оцените свое выступление на этом этапе Кубка России? Как вообще принял Сыктывкар?

– А вы как считаете, я справилась с задачей?

– Могло быть и лучше же.

– Конечно, нет предела совершенству. Будет еще скиатлон на соревнованиях в Малиновке («Чемпионские высоты» – Sports.ru), там попробую отыграться.

– Достаточно долго вас не было в Сыктывкаре. Каково вернуться сюда, нравится ли здесь вообще?

– Вспоминаются соревнования здесь на призы Раисы Петровны Сметаниной. Столько воспоминаний! Конечно, было здорово. Здесь проходили одни из первых моих российских соревнований. А так, на этом этапе выступают всё те же спортсмены, с которыми встречаемся и на всех остальных этапах Кубка России. Мы как гастролирующий цирк.

– У вас с Непряевой нет жесткого соперничества?

– Как нет? Сейчас же было жесткое соперничество.

– Непряева, кстати, вчера обиделась, когда задали этот вопрос, и ушла.

– Ну, это Наталья. На лыжне мы соперники, а в жизни мы друзья. Все как всегда, – сказала Степанова.

❄️ Лыжи. Кубок России. Непряева победила в скиатлоне, Степанова – 2-я, Смирнова – 3-я

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9 комментариев

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ASH11
Ответ Любитель_ФК
У женщин хоть есть тандем соперников . Очень жаль , что Ступак в таком разброде и шатаниях и непонятно что с Сориной , может рожать собралась? Но две девушки остались после олимпиады и создают друг другу приличную мотивацию. А вот у мужчин все очень кисло. Совершенно не видно Якимушкина, а ведь он серебряный призер олимпиады , да еще на полтиннике и так сдать позиции для молодого лыжника, думаю недопустимо. Не помню, чтобы Большунов давал себе такие поблажки. И конечно сюда же можно отнести Спицова, та же история. Может к ЧР чего-нибудь изменится, хотя надежды мало. Одним словом у мужчин действительно большие проблемы и где же комментарии нашего лучшего тренера года Вяльбе?
У мужчин просто конкуренция выше. Даже те, кто не в основной команде, могут навязать реальную борьбу сборникам. Большунов же - это другой уровень. С ним в мире то единицы могут бороться, а мы говорим про внутренние соревнования.
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сондра
Не только на классике, Наталья и в коньке убежала! Но Вероника всё равно молодец! Смотреть интересно, когда конкуренция! Что со Ступак такое, что говорить нельзя? Это лечится?
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Larisa Lanceva
Вот представьте такое: Степанова впереди на 15 км, а Непряева в 10 сек за ней... И как закончится эта гонка?! Я уверена в Наталье - на опыте и классе догонит и возьмёт своё😊Все-таки Глобус и ТдС не просто так получают спортсмены!
Хотя Вероника молодец - сражается!)
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Pankratoff
Ответ Любитель_ФК
У женщин хоть есть тандем соперников . Очень жаль , что Ступак в таком разброде и шатаниях и непонятно что с Сориной , может рожать собралась? Но две девушки остались после олимпиады и создают друг другу приличную мотивацию. А вот у мужчин все очень кисло. Совершенно не видно Якимушкина, а ведь он серебряный призер олимпиады , да еще на полтиннике и так сдать позиции для молодого лыжника, думаю недопустимо. Не помню, чтобы Большунов давал себе такие поблажки. И конечно сюда же можно отнести Спицова, та же история. Может к ЧР чего-нибудь изменится, хотя надежды мало. Одним словом у мужчин действительно большие проблемы и где же комментарии нашего лучшего тренера года Вяльбе?
Международных стартов нет, с неё раньше то не спрашивали за результат а сейчас тем более. Поэтому она расслабилась, работать не хочет.
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heivani
Блогерша хороша, спору нет, но Наталья N°1 в женской сборной. Ну, а конкуренция, она должна всегда присутствовать в любом виде спорта.
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Любитель_ФК
У женщин хоть есть тандем соперников . Очень жаль , что Ступак в таком разброде и шатаниях и непонятно что с Сориной , может рожать собралась? Но две девушки остались после олимпиады и создают друг другу приличную мотивацию. А вот у мужчин все очень кисло. Совершенно не видно Якимушкина, а ведь он серебряный призер олимпиады , да еще на полтиннике и так сдать позиции для молодого лыжника, думаю недопустимо. Не помню, чтобы Большунов давал себе такие поблажки. И конечно сюда же можно отнести Спицова, та же история. Может к ЧР чего-нибудь изменится, хотя надежды мало. Одним словом у мужчин действительно большие проблемы и где же комментарии нашего лучшего тренера года Вяльбе?
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Александр Шульгин
Непряеву похоже Степанова просто раздражает, своим мельтешение постоянным
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Pankratoff
Надеюсь Степанова выйдет на пик в феврале и возьмёт реванш.
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SkierNSK
Как мне кажется, с характером Непряевой Степанова - отличный мотиватор для неё 😅
+10
-1
+9
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