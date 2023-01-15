Степанова о 2-м месте в скиатлоне: «Непряева на классике убежала, не хотела со мной «играть». В Малиновке попробую отыграться»

Вероника Степанова ответила на вопрос о соперничестве с Натальей Непряевой.

Сегодня обе лыжницы выступили в скиатлоне на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Непряева одержала победу, Степанова стала второй.

– Как ощущения после гонки?

– Да немного обидно было. Наташа на классике убежала, не хотела со мной «играть». На коньковой части дистанции я догнала ее, и вместе «поиграли», как я и обещала вчера.

– Был сегодня шанс выиграть?

– Конечно, был, интрига была до самого финиша. Мы проговаривали с тренером разные расклады, и вот сегодня получилось так.

– Как в целом оцените свое выступление на этом этапе Кубка России? Как вообще принял Сыктывкар?

– А вы как считаете, я справилась с задачей?

– Могло быть и лучше же.

– Конечно, нет предела совершенству. Будет еще скиатлон на соревнованиях в Малиновке («Чемпионские высоты» – Sports.ru), там попробую отыграться.

– Достаточно долго вас не было в Сыктывкаре. Каково вернуться сюда, нравится ли здесь вообще?

– Вспоминаются соревнования здесь на призы Раисы Петровны Сметаниной. Столько воспоминаний! Конечно, было здорово. Здесь проходили одни из первых моих российских соревнований. А так, на этом этапе выступают всё те же спортсмены, с которыми встречаемся и на всех остальных этапах Кубка России. Мы как гастролирующий цирк.

– У вас с Непряевой нет жесткого соперничества?

– Как нет? Сейчас же было жесткое соперничество.

– Непряева, кстати, вчера обиделась, когда задали этот вопрос, и ушла.

– Ну, это Наталья. На лыжне мы соперники, а в жизни мы друзья. Все как всегда, – сказала Степанова.

❄️ Лыжи. Кубок России. Непряева победила в скиатлоне, Степанова – 2-я, Смирнова – 3-я