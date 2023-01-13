Прокофьева о конкуренции: «На сегодняшний день Степанова сильнее меня. Я даже зашла в раздевалку и сказала: «Вероника, ты монстр просто!»

Лыжница Анастасия Прокофьева высказалась о конкуренции с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

Сегодня на этапе Кубка России в Сыктывкаре прошла коньковая разделка на 10 км – Прокофьева заняла третье место, Степанова – второе. Обе спортсменки тренируются в группе Егора Сорина.

– Слава богу, появляется чувство организма. Меня уже это радует, несмотря на небольшой проигрыш Наталье (Непряевой). Хотя я даже выигрывала у Вероники на последних двух километрах, но понимала, что она выдаст хороший финиш.

Старалась удержать вторую позицию, но не получилось. На сегодняшний день Степанова сильнее меня, но будем работать. Есть к чему стремиться.

– Какие цели ставите на последнюю гонку на этапе?

– Скиатлон – это мое самое любимое. Думаю, что состояние будет хорошее. Главное, чтобы было все без всяких нюансов. Так как все же есть переобувание с классики на конек. Надеюсь, лыжи у меня будут лучшие и скользкие. Цель одна – быть в тройке. Надеюсь, у меня это получится, если мне ничего не помешает.

Но не будем загадывать вперед. Все же мы не знаем, что завтра случится. Радуемся сегодняшнему дню, откладываем в копилочку и идем дальше!

– У мужчин в лыжах часто можно услышать подколы друг друга. Бывает ли у девушек что‑то подобное у вас в группе, например?

— Да нет. На самом деле, мы все хорошо общаемся в одной команде. Даже сегодня я зашла в раздевалку и сказала: «Вероника, ты монстр просто! Не дала мне даже надежду!»

Было отставание в восемь секунд за два километра до финиша, но она все равно их отыграла – ну, молодец! Я всегда знала, что она может выдать финиш. Она сильная, конечно, – сказала Прокофьева.

❄️Лыжи. Кубок России. Непряева победила в коньковой «разделке» на 10 км, Степанова – 2-я, Прокофьева – 3-я