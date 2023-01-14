Брат Ильи Черноусова о переезде лыжника в Швейцарию: «Не могу назвать его предателем. Как Путин говорил: «Где заканчивается Россия? Она не заканчивается нигде»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Владимир Путин Илья Черноусов сборная Швейцарии Алексей Черноусов Лыжи

Тренер Алексей Черноусов, брат бронзового призера Сочи-2014 в лыжном марафоне Ильи Черноусова, высказался о смене гражданства лыжником.

В 2020 году Илья Черноусов получил швейцарское гражданство. За сборную Швейцарии он не выступал.

– Когда наши спортсмены меняют гражданство, сразу идет волна – мол, предатель. Как вы к этому относитесь?

– Тут надо смотреть по обстоятельствам. Почему человек переходит, что его к этому побуждает. Кто-то переходит и начинает свою страну поливать грязью – да, это предатели. А если человек спокойно переходит и нормально ведет свою деятельность, остается патриотом своей страны, то его географическое положение не говорит о его предательстве.

– У нас вообще много русских за рубежом, особенно по итогам прошлого года.

– Это отдельный разговор, да. Но у нас в целом за границей в каждой стране живет много русских. У него семья там. Так что я точно не могу назвать его предателем. Не знаю, что там про него говорят, но зачастую из контекста любят вырвать. Сказал он что-нибудь, из контекста вырвали, повернули-переиначили, и понеслось.

– Илья выступать в гонках еще будет?

– Он изначально планировал, но потом все-таки решил, что будет работать тренером. Ждать его в роли лыжника больше не надо. Он плотно занимается тренерской деятельностью.

– Но сказал же, что Швейцария для него как дом.

– Знаете, как Владимир Владимирович [Путин] говорил: «Где заканчивается Россия? Она не заканчивается нигде». Так и здесь. Так что понятия, о которых мы говорим, растяжимые, – сказал Алексей Черноусов.

«В Швейцарии чувствую себя как дома. В России один человек называл меня предателем». Призер Сочи-2014 Илья Черноусов меняет гражданство

Швейцарский лыжник Илья Черноусов выложил фото с Путиным: «Zа спорт. Za мир!»

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brig_Mercury
Ответ IrbIS
по фразе «Как Путин говорил» можно понять уровень интеллекта человека
Мы говорим одно, а делаем другое. (В.В.Путин)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakovec navsegda
Ответ Booligan
а какая польза от государств, России в частности?
Такие, что кто попало не лезет к тебе, только потому, что нет границ. Есть государства сильные , не очень и слабые. Да, я тоже бы хотел, чтобы в мире все были добрыми и справедливыми, но мир таков, что сильный пожирает слабого. Посмотри по истории, что происходило с жителями стран, которых не защищало государство и поймешь, что эта форма имеет и свои плюсы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Serebrov
Человек живет и работает в Швейцарии уже давно. Независимо от событий в России возвращаться не собирался. В чем вопрос - каждый сам выбирает где ему жить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
В нашу команду похоже брату трудно попасть, да и брат обосновался в Швейцарских землях.
Выбирать каждому свой путь и не фиг вмешиваться . Молодец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
Ответ Spartakovec navsegda
Ты эгоиста нарисовал. Будь так, как ты придумал, не было бы государства Россия. Родина - это понятие адекватных, если не понимаешь, не причисляй себя к ним.
а какая польза от государств, России в частности?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dangora
Ответ Александр Воронин
У адекватных людей существует только один интерес - интерес своей семьи и себя лично, если семьи нет. И все, что делает разумный человек, он должен делать исключительно в этих интересах. А никакой "родины" не существует, это инструмент манипуляции глупыми людьми.
Будь это так, нашу страну еще бы в 41 году уничтожили, включая жителей, которых считали недолюдьми. И ты бы не родился.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aek4
Ответ Sarumian
Чел переобулся три раза в прыжке. На месте швейцарцев отправил бы этого "клинического патриота" обратно на Родину. Будет гадить втихую.
Скоро позовут спасать русских людей.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakovec navsegda
Нормальный взгляд. Россия дает возможность любому человеку выбирать, где себя реализовать и где жить, как и большинство не тоталитарных стран. Ощущать себя россиянином можно и за границей, не обязательно, приехав в условную Швейцарию, считать себя швейцарцем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Поливать страну или же власть? Тут равенство у него или же нет? Я не слышал чтобы страну поливали, а вот вторых да, но те иногда ничего не делали для спортсменов спасая свои зады, еще во время допингового скандала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dereds
Ответ Александр Воронин
У адекватных людей существует только один интерес - интерес своей семьи и себя лично, если семьи нет. И все, что делает разумный человек, он должен делать исключительно в этих интересах. А никакой "родины" не существует, это инструмент манипуляции глупыми людьми.
скажи это ребятам которые выполняют свой долг по защите родины в зоне специальной военной операции, тебя на "куски порвут"
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakovec navsegda
Ответ Александр Воронин
У адекватных людей существует только один интерес - интерес своей семьи и себя лично, если семьи нет. И все, что делает разумный человек, он должен делать исключительно в этих интересах. А никакой "родины" не существует, это инструмент манипуляции глупыми людьми.
Ты эгоиста нарисовал. Будь так, как ты придумал, не было бы государства Россия. Родина - это понятие адекватных, если не понимаешь, не причисляй себя к ним.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oliknep
Совершенно согласен: езжай куда хочешь, мир открыт, частично. Переезжать и при этом поносить своих бывших соотечественников смешивая с грязью всю страну и народ -это предательство. А так , зачем закапывать своё дело, свой талант, если нельзя развиваться в России сегодня
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sarumian
Чел переобулся три раза в прыжке.

На месте швейцарцев отправил бы этого "клинического патриота" обратно на Родину. Будет гадить втихую.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IrbIS
по фразе «Как Путин говорил» можно понять уровень интеллекта человека
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lyublyu Costornaya
Ответ kso77
Правильно что переехал , выступать надо , на нормальном уровне , Володина история еще на годы затянется...
Так вроде разносят хохлов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AaA
Ответ Lol Ko
Большинство не читала, судя по плюсикам. Либо реагируют на триггер про Володю )
И не читай! Зачем оно надо. Смотри на плюсики и будет тебе счастье.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
Ответ Александр Воронин
У адекватных людей существует только один интерес - интерес своей семьи и себя лично, если семьи нет. И все, что делает разумный человек, он должен делать исключительно в этих интересах. А никакой "родины" не существует, это инструмент манипуляции глупыми людьми.
точно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
Человек ищет, где лучше ему и его семье, а не полоумным политиканам.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lol Ko
Ответ bad_bear
новость читать пробовал? там чёрным по белому написано, что выступать он больше не будет 😬
Большинство не читала, судя по плюсикам. Либо реагируют на триггер про Володю )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AaA
Ответ kso77
Правильно что переехал , выступать надо , на нормальном уровне , Володина история еще на годы затянется...
Не хотелось бы на годы...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Мефодий
Ответ Slavvyan
А то что теперь Черноусов будет выступать под флагом другой страны брата не смущает?
Это уже никого не смущает. Черноусов уже давно завязал с большим спортом. Пусть хоть за Гондурас выступает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sava k
Ответ dereds
Путин как в вводу глядел когда это говорил, насколько теперь станет больше Россия знает только он.
Знать и желать , разные вещи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Воронин
У адекватных людей существует только один интерес - интерес своей семьи и себя лично, если семьи нет. И все, что делает разумный человек, он должен делать исключительно в этих интересах. А никакой "родины" не существует, это инструмент манипуляции глупыми людьми.
+29
-7
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sava k
Где этого брата откопали?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Воронин
Ответ Slavvyan
А то что теперь Черноусов будет выступать под флагом другой страны брата не смущает?
А что в этом именно должно "смущать"?
Он выбрал так, как лучше ему. Это свободный выбор свободного человека.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий