Брат Ильи Черноусова о переезде лыжника в Швейцарию: «Не могу назвать его предателем. Как Путин говорил: «Где заканчивается Россия? Она не заканчивается нигде»

Тренер Алексей Черноусов, брат бронзового призера Сочи-2014 в лыжном марафоне , высказался о смене гражданства лыжником.

В 2020 году Илья Черноусов получил швейцарское гражданство. За сборную Швейцарии он не выступал.

– Когда наши спортсмены меняют гражданство, сразу идет волна – мол, предатель. Как вы к этому относитесь?

– Тут надо смотреть по обстоятельствам. Почему человек переходит, что его к этому побуждает. Кто-то переходит и начинает свою страну поливать грязью – да, это предатели. А если человек спокойно переходит и нормально ведет свою деятельность, остается патриотом своей страны, то его географическое положение не говорит о его предательстве.

– У нас вообще много русских за рубежом, особенно по итогам прошлого года.

– Это отдельный разговор, да. Но у нас в целом за границей в каждой стране живет много русских. У него семья там. Так что я точно не могу назвать его предателем. Не знаю, что там про него говорят, но зачастую из контекста любят вырвать. Сказал он что-нибудь, из контекста вырвали, повернули-переиначили, и понеслось.

– Илья выступать в гонках еще будет?

– Он изначально планировал, но потом все-таки решил, что будет работать тренером. Ждать его в роли лыжника больше не надо. Он плотно занимается тренерской деятельностью.

– Но сказал же, что Швейцария для него как дом.

– Знаете, как Владимир Владимирович [Путин] говорил: «Где заканчивается Россия? Она не заканчивается нигде». Так и здесь. Так что понятия, о которых мы говорим, растяжимые, – сказал Алексей Черноусов.

«В Швейцарии чувствую себя как дома. В России один человек называл меня предателем». Призер Сочи-2014 Илья Черноусов меняет гражданство

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