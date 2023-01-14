Брат Ильи Черноусова о переезде лыжника в Швейцарию: «Не могу назвать его предателем. Как Путин говорил: «Где заканчивается Россия? Она не заканчивается нигде»
Тренер Алексей Черноусов, брат бронзового призера Сочи-2014 в лыжном марафоне Ильи Черноусова, высказался о смене гражданства лыжником.
В 2020 году Илья Черноусов получил швейцарское гражданство. За сборную Швейцарии он не выступал.
– Когда наши спортсмены меняют гражданство, сразу идет волна – мол, предатель. Как вы к этому относитесь?
– Тут надо смотреть по обстоятельствам. Почему человек переходит, что его к этому побуждает. Кто-то переходит и начинает свою страну поливать грязью – да, это предатели. А если человек спокойно переходит и нормально ведет свою деятельность, остается патриотом своей страны, то его географическое положение не говорит о его предательстве.
– У нас вообще много русских за рубежом, особенно по итогам прошлого года.
– Это отдельный разговор, да. Но у нас в целом за границей в каждой стране живет много русских. У него семья там. Так что я точно не могу назвать его предателем. Не знаю, что там про него говорят, но зачастую из контекста любят вырвать. Сказал он что-нибудь, из контекста вырвали, повернули-переиначили, и понеслось.
– Илья выступать в гонках еще будет?
– Он изначально планировал, но потом все-таки решил, что будет работать тренером. Ждать его в роли лыжника больше не надо. Он плотно занимается тренерской деятельностью.
– Но сказал же, что Швейцария для него как дом.
– Знаете, как Владимир Владимирович [Путин] говорил: «Где заканчивается Россия? Она не заканчивается нигде». Так и здесь. Так что понятия, о которых мы говорим, растяжимые, – сказал Алексей Черноусов.
«В Швейцарии чувствую себя как дома. В России один человек называл меня предателем». Призер Сочи-2014 Илья Черноусов меняет гражданство
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Выбирать каждому свой путь и не фиг вмешиваться . Молодец
На месте швейцарцев отправил бы этого "клинического патриота" обратно на Родину. Будет гадить втихую.
Он выбрал так, как лучше ему. Это свободный выбор свободного человека.