Илья Черноусов выложил фото с Путиным: «Zа спорт. Za мир!»

Илья Черноусов опубликовал фото с Владимиром Путиным.
Бронзовый призер Сочи-2014 по лыжным гонкам разместил фотографию с президентом России в своем инстаграме.
«Zа спорт. Za мир!» – написал Черноусов.
Олимпийский чемпион Александр Легков и тренер Егор Сорин прокомментировали пост Черноусова.
«100% Мужик», – отметил Легков.
«Уважение», – добавил Сорин.
Лыжник Илья Черноусов – теперь в сборной Швейцарии: он конфликтовал с Вяльбе, а тренер Большунова обвинял его в предательстве
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