Илья Черноусов выложил фото с Путиным: «Zа спорт. Za мир!»

Илья Черноусов опубликовал фото с .

Бронзовый призер Сочи-2014 по лыжным гонкам разместил фотографию с президентом России в своем инстаграме.

«Zа спорт. Za мир!» – написал Черноусов.

Олимпийский чемпион и тренер прокомментировали пост Черноусова.

«100% Мужик», – отметил Легков.

«Уважение», – добавил Сорин.

Лыжник Илья Черноусов – теперь в сборной Швейцарии: он конфликтовал с Вяльбе, а тренер Большунова обвинял его в предательстве