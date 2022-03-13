Илья Черноусов выложил фото с Путиным: «Zа спорт. Za мир!»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Владимир Путин фото Илья Черноусов Егор Сорин сборная Швейцарии Политика Лыжи

Илья Черноусов опубликовал фото с Владимиром Путиным.

Бронзовый призер Сочи-2014 по лыжным гонкам разместил фотографию с президентом России в своем инстаграме.

«Zа спорт. Za мир!» – написал Черноусов.

Олимпийский чемпион Александр Легков и тренер Егор Сорин прокомментировали пост Черноусова.

«100% Мужик», – отметил Легков.

«Уважение», – добавил Сорин.

Лыжник Илья Черноусов – теперь в сборной Швейцарии: он конфликтовал с Вяльбе, а тренер Большунова обвинял его в предательстве

 
 
 
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Публикация от Ilya Chernousov (@ilyachernousov)

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